Proseguono, anche nel pieno del periodo estivo, gli interventi di manutenzione pubblica effettuati da parte degli operai del Comune di Fiorenzuola d’Arda sul territorio, su coordinamento degli uffici municipali. Nei giorni scorsi – informa l’amministrazione comunale – il personale comunale ha infatti completato diversi interventi, come l’installazione di barriere atte a garantire un percorso pedonale protetto in via Scapuzzi – dove sono inoltre stati predisposti, su entrambi i lati della carreggiata, appositi stalli per la sosta dei veicoli – mentre nel centro della frazione di Baselica Duce è stato sistemato e completamente rimesso a nuovo il guard-rail precedentemente divelto dall’urto di un mezzo.

Il personale comunale ha operato anche all’interno del sottopasso pedonale di largo Marconi, purtroppo interessato da diverse azioni vandaliche: oltre ad una tinteggiatura che ha permesso di eliminare le scritte che deturpavano il sottopasso, sono stati installati nuovi corpi illuminanti, in sostituzione delle precedenti luci a neon danneggiate. Nel parcheggio tra via Roma e via Nazario Sauro è stata inoltre sistemata, nelle parti dissestate, la pavimentazione in autobloccanti: nel contempo prosegue il lavoro di pulizia da piante e rami caduti nel parco Lucca, gravemente colpito dalla tromba d’aria che ha interessato il territorio fiorenzuolano e la Bassa piacentina nel tardo pomeriggio del 4 luglio.

Foto 2 di 2



IL COMMENTO DEL SINDACO – Soddisfatto il Sindaco del Comune di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi, nell’evidenziare “la prosecuzione degli interventi e del lavoro del personale a nostra disposizione, che ringrazio per la dedizione al nostro Comune. Stiamo proseguendo le opere di manutenzione pubblica sul territorio compatibilmente con le forze disponibili, senza dimenticare la gestione dell’emergenza occorsa lo scorso 4 luglio, che ha inevitabilmente condizionato le tempistiche degli interventi”.