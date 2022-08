Inizio di settimana con tempo variabile nel piacentino. Lunedì 8 agosto nuvolosità variabile per tutta la giornata, con possibilità di precipitazioni nelle ore pomeridiane nelle zone di collina e sui rilievi. Migliora invece martedì 8, quando il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime in pianura potranno toccare i 32-33 gradi.

La settimana proseguirà all’insegna del tempo stabile, con le temperature che non subiranno grosse variazioni.