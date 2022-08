Minacciata via social l’avvocato dell’aggressore “Difficile lavorare in un clima di tensione”

“Sto ricevendo in queste ore decine di minacce e ingiurie via mail e sui social perchè difendo l’uomo accusato dello stupro di Piacenza”. Sono le parole dell’avvocato Nadia Fiorani, legale d’ufficio dell’uomo di 27 anni che si trova in carcere accusato della violenza sessuale contro una donna ucraina consumata domenica mattina a Piacenza. L’avvocato precisa che “in tanti mi augurano di essere stuprata o minacciano di farlo, ho il terrore di trovarmeli sotto lo studio”.

Gli insulti e le minacce sono arrivate alla legale piacentina soprattutto sui social, “ma alcuni si sono presi la briga di cercare la mia mail” – afferma. “Sto conservando tutte le minacce ricevute, facendo gli screenshot e sto valutando se sporgere una querela contro queste persone”.

“Non sanno nulla di come si esercita il ruolo di difensore d’ufficio. Ho visto il fascicolo del pm il giorno dell’interrogatorio, ho parlato brevemente col mio assistito spiegandogli che avrebbe potuto avvalersi della facoltà di non rispondere ma lui ha preferito raccontare la sua versione. Mi accusano di avergli suggerito questa strategia ma quello che ha detto rientra in una sua libera scelta”.

“In questo clima di tensione, – aggiunge – è emotivamente difficile anche per chi ha una certa esperienza come me. La vicenda del video diffuso su larga scala ha esacerbato gli animi, perchè ha messo in moto un meccanismo di giudizio senza processo, come se la sentenza fosse già scritta”. “Ho la massima fiducia nella magistratura piacentina che valuterà i fatti con la massima attenzione – conclude – e se il mio assistito è colpevole sconterà la sua pena ma i processi non si fanno sui social”.