Modifiche alla circolazione in alcune vie di Piacenza

Modifiche alla viabilità nei prossimi giorni in alcune vie di Piacenza. Le informazioni fornite dal Comune

Via Cittadella – Alla luce delle indicazioni trasmesse dalla Questura di Piacenza richiedenti la necessità di istituire provvedimenti di modifica della circolazione stradale, dalle ore 13 di domani, giovedì 18 alle ore 11 di venerdì 19 agosto, in via Cittadella, dal civico 10 all’incrocio formato con via San Marco, in via San Marco, dall’incrocio formato con via Cittadella fino al civico 1° e in Largo Matteotti, dall’incrocio formato con via Cittadella fino al civico 15, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.

Via Nasolini – Per consentire la realizzazione di un nuovo allaccio fognario a cura di Ireti Spa, dalle ore 8 di lunedì 22 agosto sino alle 18 di venerdì 9 settembre sarà vietata la circolazione nel tratto di via Nasolini compreso tra il civico 52 e l’intersezione con viale Dante. Contestualmente, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata. Tutti i veicoli percorrenti via Nasolini avranno l’obbligo di svoltare a sinistra all’intersezione con via Perinetti, fatta eccezione per i soli residenti, in base all’avanzamento del cantiere. Nella stessa via Perinetti, per la durata dei lavori, sarà istituito il divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, sul lato Nord, tra l’intersezione con via Ricci Oddi e quella con via Valla.

All’incrocio semaforico tra viale Dante, via Damiani e via Nasolini, i veicoli provenienti da via Bianchi potranno andare unicamente diritto o a destra, mentre chi arriva da via Conciliazione potrà solo proseguire diritto o svoltare a sinistra. All’intersezione con viale Dante, i mezzi percorrenti via Damiani potranno unicamente svoltare a destra o a sinistra. Anche il trasporto pubblico sarà deviato su altri tragitti.