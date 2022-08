“Mollo tutto e apro un chiringuito” Il Daturi si trasforma in una località esotica

Sarà una serata speciale quella di martedì 30 agosto all’Arena Daturi. Alle 21.15 verrà proiettato il film “Mollo tutto e apro un chiringuito” alla presenza di alcuni rappresentanti del collettivo Il Terzo Segreto di Satira e del cast con il piacentino Valerio Airò, Laura Locatelli e “il Milanese Imbruttito” Germano Lanzoni. L’evento rientra nella 19a edizione di “Cinema sotto le stelle” organizzato dall’associazione culturale Cinemaniaci.

“La serata – annunciano gli organizzatori – promette divertimento sullo schermo e in platea grazie alla disponibilità degli ospiti! E per una sera il Daturi si trasforma in una località esotica…”

Maggiori info e trailer: http://cinemaniaci.org/cinema-all-aperto/mollo-tutto-e-apro-un-chiringuito/

La rassegna cinematografica estiva prosegue fino al 15 settembre.

Orari inizio spettacoli: ore 21.15 in agosto, ore 21 in settembre.

Apertura biglietteria: 45 minuti prima del film. Biglietto di ingresso: intero 6 €, ridotto 5 €.