Mondiali Juniores ciclismo su pista, l’Italia a trazione VO2 Team Pink terza nelle qualifiche

Inizia con un terzo tempo nelle qualificazioni dell’Inseguimento a squadre l’avventura delle “panterine” del VO2 Team Pink ai Mondiali Juniores su pista a Tel Aviv (Israele) disputati in maglia azzurra da Camilla Locatelli, Martina Sanfilippo, Vittoria Grassi e Valentina Zanzi.

Queste ultime tre, in mattinata – insieme alla cremonese Federica Venturelli (riserva Francesca Pellegrini) – hanno fatto registrare il terzo miglior riscontro cronometrico grazie al 4′ 38″ 953, dietro alla Francia (4′ 31″ 382) e al Giappone (4′ 34″ 305). Il quartetto nipponico sarà l’avversario dell’Italia domani nella sfida del primo turno che metterà in palio per la vincitrice un posto nella finale primo-secondo posto, mentre l’altro duello sarà tra Francia (miglior tempo) e Danimarca (quarta). Il primo turno dell’Inseguimento a squadre è in programma domani alle ore 15,30 italiane (16,30 locali), mentre le finali saranno nel tardo pomeriggio.

Nella foto FCI, il quartetto azzurro in azione nelle qualificazioni: da sinistra Martina Sanfilippo, Valentina Zanzi, Federica Venturelli e Vittoria Grassi