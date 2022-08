Monopattino elettrico urtato da un’auto, ferito un uomo

Un uomo a bordo di un monopattino elettrico è stato urtato da una Hyundai Ioniq nei pressi della rotonda fra via Calciati e strada Farnesiana a Piacenza. L’incidente è accaduto nella mattinata di venerdì 5 agosto, poco dopo le 11. Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca che ha soccorso l’uomo, trasportato per accertamenti al Pronto Soccorso cittadino. Per ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.