Morfasso, domenica diretta streaming della Messa sul monte S. Franca

In occasione della festa sul monte S. Franca, nel Comune di Morfasso, domenica 7 agosto la S. Messa celebrata nel santuario a 1.200 metri di quota sarà trasmessa in diretta da Morfasso TV e visibile al seguente link.

L’iniziativa viene incontro alla specifica richiesta di diversi emigrati che non sono rientrati in Italia per le vacanze estive e alla necessità di coloro che per vari motivi non potranno raggiungere il monte.