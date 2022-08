Mountain bike, sabato va in scena il trofeo Malvasia a Ziano

Sabato 27 agosto torna il Trofeo Malvasia di Ziano Piacentino, gara ciclistica per MTB amatori, giunta alla sua seconda edizione. La manifestazione è organizzata da Pedale Castellano, VeloSport Borgonovese, Fci e amministrazione comunale, con il sostegno della Cantina Vicobarone.

“Dopo il brillante successo della prima edizione dello scorso anno – ha commentato Manuel Ghilardelli, sindaco di Ziano Piacentino – abbiamo inteso riproporre nuovamente la prova di mountain bike affidandola agli amici ed esperti organizzatori del Pedale Castellano e del VeloSport. Anche iniziative sportive come queste servono per promuovere e far conoscere il nostro territorio e le nostre colline, ricche di vigneti e di eccellenze enogastronomiche. Ricordiamo che proprio lo scorso anno abbiamo installato una nuova cartellonistica per promuovere i percorsi per le mountain bike per invogliare anche turisti sportivi a venire a cimentarsi sulle nostre salite. Tra l’altro proprio il 25 giugno scorso, sempre con le due squadre di ciclismo, abbiamo organizzato una pedalata per inaugurare altri nuovi tracciati realizzati dalla nostra amministrazione”.

L’evento è aperto alle categorie maschili (da Master Junior a Master 8) e femminili (EWS, W1 e W2) ed è aperto a tutti i tesserati appartenenti agli enti convenzionati nel 2022 (Us Acli, CSI, CSAIN, AICS, Libertas, Csen, Acsi, Uisp). Le registrazioni online terminano il giorno 25 agosto mentre sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso della gara entro le ore 15.30. Il programma prevede il ritrovo alle 14.00 presso il Bar Belvedere in viale dei Mille e partenza alle 16.00 dal campo sportivo del paese, dove gli atleti scatteranno scaglionati in base alla categoria di appartenenza. Le premiazioni sono previste al termine della corsa presso Birreria Margherita in piazza Roma.

“Il percorso studiato per il 2022 è simile a quello dello scorso anno, con alcune modifiche – spiega Stefano Magnani, presidente del Pedale Castellano – ondulato e per la maggior parte sterrato, di circa 6,5 km da ripetersi 3 e 4 volte in base alla classe di appartenenza”.