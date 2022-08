Multisala Politeama, riapertura il 25 agosto con Bullet Train e Minions 2

Multisala Politeama, riapertura il 25 agosto con Bullet Trains e Minions 2. Il cinema, che si trova in centro a Piacenza, riprende l’attività dopo le ferie estive. Due le sale aperte, nella prima è in programmazione Bullet Train, ultimo film con Brad Pitt. Nella seconda invece viene proposto il film di animazione Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo.

Ecco la programmazione:

Bullet Train: giovedì (21,30) venerdì (21,30) sabato (19,00-21,30) domenica (19,00-21,30) lunedì (21,30) martedì (riposo settimanale) mercoledì (21,30)

Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo: giovedì (21,30) venerdì (21,30) sabato (17,30-19,30-

21,30) domenica ((17,30-19,30-21,30)lunedì (21,30) martedì (riposo settimanale) mercoledì (21,30)