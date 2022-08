Muore mentre sta potando le piante nel suo giardino a Castelvetro

Muore mentre sta potando le piante nel suo giardino a San Giuliano di Castelvetro, nella mattinata del 16 agosto. La vittima è un uomo di 67 anni. Secondo una prima ricostruzione, è caduto a terra mentre stava potando la siepe del suo giardino, sbattendo il capo. Non si esclude che un malore sia la causa dell’infortunio. Subito sono scattati i soccorsi, sul posto è arrivato anche l’elisoccorso da Parma, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri.