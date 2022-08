Murelli ai gazebo della Lega “Dialogo coi cittadini”

Per le elezioni politiche del 25 settembre torna la gazebata della Lega Emilia, in città e in provincia, dove i candidati incontrano i cittadini per esporre sul territorio il programma del Carroccio. Sicurezza, immigrazione, riduzione della pressione fiscale, sostegno a famiglie e imprese, lavoro, contrasto alla crisi energetica sono tra i temi principali di cui si potrà discutere con la deputata Elena Murelli, candidata al Senato nel collegio uninominale che comprende le province di Piacenza, Parma e una parte di Reggio Emilia.

Sabato 27 Agosto l’Onorevole Murelli è stata presente ai banchetti di Fiorenzuola d’Arda e a Piacenza. Domenica, 28 agosto, Murelli sarà a Carpaneto (Piazza XX Settembre) dalle 9 alle 9.30; a Salsomaggiore Terme (largo Roma) dalle 10.15 alle 11; Fontanellato (Piazza Giacomo Matteotti) dalle 11.30 alle 12. «Ritengo sia importante – ha affermato Murelli – informarsi sui problemi del territorio attraverso il dialogo con i cittadini, le attività commerciali e produttive, le associazioni e i sindacati. E’ importante andare a votare il 25 settembre. La Lega propone un governo che sia stabile e che si occupi dei tanti problemi quotidiani dei cittadini, dal fisco, alla sicurezza, alla sanità, all’istruzione, al lavoro, alla tutela delle persone fragili».