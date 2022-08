Musica, divertimento e viaggio in palio con il Sound Quiz Show a Gossolengo

Sabato 20 agosto 2022, nella cornice di Piazza Roma a Gossolengo, si svolgerà il Sound Quiz Show organizzato dal Comune in collaborazione con Radio Sound Piacenza, Pro Loco Gossolengo e La Bisia. La serata inizierà a partire dalle ore 19 con l’apertura degli stand gastronomici della Pro Loco e del truck food “La Bisia” che delizieranno i partecipanti con piatti tipici e sfiziosità da gustare prima di immergersi in una avvincente sfida a tema musicale. Il momento clou della manifestazione sarà infatti alle ore 21quando inizierà il Sound Quiz Show, condotto da Angelo Cattaneo: una super serata da giocare, cantare, gridare tutti insieme con la possibilità di vincere un soggiorno per quattro persone. Ospite della serata sarà Federico Amendola, giovane cantante di Gossolengo che, per l’occasione, presenterà 2 suoi pezzi inediti a tutti i presenti.

La manifestazione è supportata – nell’ambito di un progetto di partnership pubblico/privata – da numerose attività del territorio di Gossolengo che hanno deciso di collaborare in modo attivo con l’Amministrazione comunale per l’allestimento di eventi di qualità organizzati dall’Assessorato al Commercio/Sviluppo economico/Rapporto con enti e associazioni gestito da Lorena Perotti. Per questa serata, si ringraziano: Emiliana Conglomerati Spa, JM Consulting Srl, Sigma – Manzini & Co. dal 1938 – Gruppo Realco, Assicurazioni Assiteca Piacenza, Man Building Srl, Farmacia Vercesi, Effetti Srl – Metodo Interni, Metronotte Vigilanza Piacenza, Onoranze Funebri Lorenzon, Consorzio dei Mercanti di Qualità, Signal Gest Srl, L’Amalfitana 2, Panificio Pelizzoni, Agenzia Viaggi Le Tre Caravelle, Med Center Mezzadri, Diderdì – Disinfestazione, Bar in Piazza – BIP e Tabaccheria Affaticati. La partecipazione al quiz è gratuita (fino ad esaurimento posti).