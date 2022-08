Una cerimonia semplice per ricordare una data importante, la giornata dell’indipendenza dell’Ucraina: un mazzo di fiori gialli con un fiocco blu (i colori di quel paese) è stato deposto alla Stele della libertà dei giardini di via Santa Franca. Si è tenuta nella mattina del 24 agosto l’iniziativa, promossa dal gruppo Amici dell’Ucraina, che ha visto la presenza di padre Grigore Catan, della chiesa ortodossa di Piacenza, e di padre Secondo custode del Santuario di Santa Maria di Campagna, dell’assessore comunale di Piacenza Nicoletta Corvi e il sindaco di Carpaneto Andrea Arfani. E’ intervenuta anche una delegazione dei Liberali Piacentini con il presidente Corrado Sforza Fogliani.

“Nel nostro patriarcato ortodosso accogliamo persone provenienti da più paesi – ha affermato Padre Catan – abbiamo una comunità in provincia di Piacenza, piccola ma grande di cuore. In questi mesi abbiamo avuto molti più motivi per pregare e per tenere vicini i nostri parrocchiani di diverse nazionalità. Non siamo una chiesa nazionale, ma internazionale e soprattutto è una chiesa di Dio, per pregare e insegnare coi fatti l’amore di Dio e verso il prossimo. La parola ‘mir’ vuol dire sia pace, sia mondo in lingua russa: significa che tutto il mondo deve vivere in pace. Non solo l’Ucraina ma anche la Moldavia festeggia il 27 agosto la propria indipendenza. Noi cerchiamo di insegnare ai nostri connazionali e altri parrocchiani l’amore verso il prossimo”.

Nicoletta Corvi, assessore comunale di Piacenza ha sottolineato: “E’ importante essere presenti oggi per ricordare l’indipendenza dell’Ucraina e celebrare l’importanza della libertà e dell’autonomia di ciascun popolo e della sovranità nazionale che purtroppo l’invasione della Russia ha decisamente minato. La vicinanza al popolo ucraino è stata una sensibilità vissuta dai singoli e dalle istituzioni e dalle associazioni che si sono strette intorno a quel popolo in una gara per l’accoglienza che non deve essere dimenticata dopo la fase dell’emergenza. Nel rispetto ai valori fondamentali, della libertà e del fare comunità”.

Il presidente dell’Associazione dei Liberali Piacentini Corrado Sforza Fogliani ha affermato: “Abbiamo celebrato questo evento che ha visto un concorso importante di persone, abbiamo pensato a questa occasione anche per il significato politico della guerra scatenata da Putin e che gli ucraini devono sopportare. Non è qualcosa di estraneo a Piacenza perchè abbiamo il Genio Pontieri che ha nel proprio stemma il tridente ucraino, avendo operato in quel paese, anche se nessuno lo sa o quasi. E poi la guerra ormai interessa da vicino la Crimea che è la sede di una grande colonia di italiani. Abbiamo voluto la manifestazione alla stele della libertà per ricordare le opposte visioni dei totalitarismi che i Liberali condannano di qualunque colore siano, questa è la differenza rispetto a chi condanna solo una parte. La stele è stata realizzata in occasione del ricordo della caduta del Muro di Berlino ed è un bene ricordare che la sinistra ha cercato di omologare tutti i muri. Noi dobbiamo dire e sottolineare che ci sono muri coostruiti perchè persone non entrino abusivamente, e ci sono muri che sono fatti per non lasciare uscire i propri cittadini. Noi ricordiamo questo secondo muro che teneva prigionieri i cittadini”.

Danilo Anelli, dell’associazione Amici dell’Ucraina ha ricordato che questa giornata è stata voluta anche per ricordare il valore della pace, “un segno di vicinanza a chi soffre”. Presenti anche, Maurizio Mazzoni, direttore Confedilizia Piacenza e Giuseppe Cavalli, amministratore unico di Piacenza Expo.