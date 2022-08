Nicole Piomboni nuova giocatrice della Volley Academy Piacenza

La Volley Academy Piacenza comunica di avere acquisito le prestazioni sportive della schiacciatrice Nicole Piomboni, proveniente dall’Olimpia Teodora Ravenna. Classe 2005, nell’ultima stagione ha raggiunto il nono posto con l’Under 18 della società ravennate alle finali nazionali e ha vinto il premio come migliore schiacciatrice alle finali regionali. Inoltre, è stata convocata dal Direttore Tecnico della Attività Giovanili Fenminili Marco Mencarelli per uno stage di allenamento con la Nazionale Italiana Juniores che si terrà a Piuro (SO) dal 4 al 13 agosto 2022.