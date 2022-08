Nicolò Fagioli rinnova con la Juventus: in bianconero fino al 2026

La Juventus punta su Nicolò Fagioli: il 21enne talento piacentino ha rinnovato il contratto che lo legherà al club bianconero, con quale nel febbraio 2021 ha fatto il suo esordio in Serie A, per i prossimi quattro anni, fino al 2026.

Una chance importante per Fagioli – reduce da una stagione positiva nella Cremonese (3 gol e 7 assist), culminata con la promozione in Serie A – che potrebbe già scendere in campo dal primo minuto lunedì prossimo nell’esordio in campionato dell Juventus contro il Sassuolo. Il giovane piacentino si è messo in mostra anche nella recente tournée estiva dei bianconeri negli Stati Uniti, sfiorando un’incredibile rete da centrocampo nella partita contro la squadra messicana del Chivas; e di recente ha incassato anche i complimenti di una leggenda del club come Alessandro Del Piero: “Fagioli e Miretti mi piacciono molto – ha detto Del Piero intervistato dal canale Twitch bianconero -. Sono felice che siano con la squadra e spero che loro abbiano la furbizia di rubare qualsiasi cosa che si può dai giocatori che hanno più esperienza e personalità”.