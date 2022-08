“Nessun ritardo per il nuovo ospedale, al lavoro col privato per le liste d’attesa”

Prima uscita ufficiale per Paola Bardasi, dal primo agosto scorso nuova direttrice generale dell’Ausl di Piacenza, designata dalla Regione Emilia Romagna: una conferenza stampa a 360 gradi nella quale sono stati toccati tutti i temi di attualità per la nostra sanità, il nuovo ospedale, le liste d’attesa, la situazione covid e gli investimenti. Nel ruolo di direttore sanitario ha annunciato la conferma di Andrea Magnacavallo. La nuova direttrice ha ringraziato chi l’ha preceduta, sia nella fase transitoria che in quella precedente “perché il lavoro è ben impostato”. “Andrea Magnacavallo resterà in carica – ha precisato – come direttore sanitario, anche per il lavoro che ha fatto in prima linea con il covid. Quando sarà terminato il periodo estivo – ha detto Bardasi – insieme a tutta la squadra presenteremo gli obiettivi di mandato in linea con quanto disposto dalla Regione”.

NUOVO OSPEDALE, “NON VEDO RITARDI” – Sulla scelta dell’area dell’ospedale nuovo, ci saranno tempi più lunghi? Vista la scelta della nuova amministrazione comunale Tarasconi di cambiare la localizzazione che dalla precedente giunta era stata decisa fuori dal perimetro della tangenziale? “Non compete a noi, – è stata la risposta – la definizione del progetto non va modificata strutturalmente, non vedo un ritardo solo la necessità di una piccola revisione del progetto”. “Qesta regione non ha finanziato tanti ospedali, – ha specificato – solo questo insieme a quello di Cesena. Ho trovato un progetto preliminare già delineato, dobbiamo quindi lavorare per far emergere le vocazioni degli ospedali territoriali, che sono già stabilite”.

MAGNACAVALLO RESTA COME DIRETTORE SANITARIO – Il direttore sanitario Magnacavallo ha ringraziato la direttrice generale per la fiducia: “Credo di poter portare la mia esperienza e metterò grande impegno e passione, elementi che hanno sempre contraddistinto il mio modo di lavorare. Mi inserisco in una direzione strategica con altri professionisti con grande capacità, il direttore generale ha una grande esperienza, io vengo dal mondo clinico e non gestionale e mi confronterò per avere indicazioni. L’azienda è ben strutturata e matura”.

COVID: PICCO ESTIVO, MA SENZA CONSEGUENZE GRAVI – Magnacavallo ha toccato il tema covid, anticipando alcuni dati: “Questa quinta ondata è uno scenario del tutto peculiare, con un’enormità di contagi a cui però non è seguito un grande impatto di gravità. Abbiamo più gestito malati con il covid che malati di covid, abbiamo creato delle ‘bolle’ nei reparti dedicate ai pazienti positivi, ma il covid era un elemento di contorno e non di sostanza per le loro condizioni”. “Ora c’è un progressivo calo dei contagi, – ha aggiunto – una riduzione nell’ultima settimana del 20%. Abbiamo solo un caso in terapia intensiva, ne risultano due ma il secondo paziente è in terapia intensiva per altri motivi ed è risultato positivo”. “Il vaccino e la riduzione dell’aggressività del covid – ha sottolineato – hanno dettato un cambio di scenario. Il picco di contagi estivi non era previsto e la difficoltà è che in questo periodo si riducono i posti letto per consentire le ferie e il riposo ai dipendenti, è una situazione in cui si sono trovate tutte le realtà sanitarie in Italia. Oramai siamo diventati bravi ad essere flessibili e modulabili”.

NUOVO VACCINO IN AUTUNNO – Bardasi ha ripreso la parola per rimarcare questa situazione: “La flessibilità è una delle capacità che hanno dovuto apprendere le aziende, per far fronte alla pandemia. Ora tutte le aziende hanno predisposto un piano pandemico per far fronte a queste situazioni di emergenza, per arrivare preparati. Questo è collegato anche il tema della vaccinazione, che protegge è indubbio, non da tutte le varianti, ma dalla malattia grave. Quando sono arrivata abbiamo avuto un cluster in una Rsa, con una novantina di malati, tutti vaccinati anche con la quarta dose, che non hanno avuto però sintomi gravi”. “Stiamo preparando con la Regione la campagna vaccinale in autunno – ha proseguito – con il nuovo vaccino, arriviamo in modo organizzato ad affrontare anche le prossime settimane”.

“LISTE D’ATTESA: AL LAVORO COL PRIVATO ACCREDITATO” – Sulla questione delle liste di attesa Bardasi ha sottolineato: “Quello che per me è importante su questo territorio è il tema delle liste di attesa e interventi. Qui io ho trovato una situazione discreta, ringrazio chi mi ha preceduto perché non è facile lavorare in una situazione di provvisorietà durata 5 mesi. Per gli interventi chirurgici siamo al 74% di recupero delle liste, è vero che possiamo fare di più, ma è stato fatto un buon lavoro. Ferrara era maglia nera, con una percentuale del 23%, insieme a tutti i professionisti nell’arco di un anno e mezzo, lavorando con i clinici, si è riusciti ad arrivare al 100%. Bisogna lavorare insieme, trovare delle soluzioni”. “Con l’oculistica la situazione è già migliorata, – ha aggiunto – una delle caratteristiche di questa azienda e il sentire, da parte dei sanitari, l’appartenenza all’azienda. Sicuramente miglioreremo, la situazione non è negativa. Sulle prestazioni specialistiche, lavoreremo con il privato accreditato per avere un pacchetto di prestazioni aggiuntive di qualità grazie anche al budget extra che ha stanziato la Regione. Controlleremo quotidianamente i dati, le persone che si recano quotidianamente a prenotare prestazioni è in modo appropriato, non è superiore alle effettive necessità. La domanda è sana, fisiologica. È una buona situazione perché si può lavorare sull’offerta in maniera diversificata”.

E’ stato ricordato che l’obiettivo di recupero degli interventi chirurgici fissato dalla Regione è 80%: “noi siamo attorno al 74%, la media regionale è leggermente inferiore, 73%. Lavorando insieme possiamo raggiungere l’obiettivo”. “Per quanto riguarda le visite specialistiche le criticità investono radiologia, gastroscopia e colonscopia. Andiamo molto bene ginecologia, ecografia alla mammella, mammografia, la parte oncologica. Migliorata dermatologia (con due professionisti assunti)”.

E poi ha voluto spendere alcune parole sul personale da preservare: “Il covid lo ha insegnato in modo anche violento, il personale è la vera ricchezza delle aziende sanitarie. Ci sono procedure reiterate di incarichi, ho notato la volontà di preservare il benessere organizzativo, da due anni a questa parte gli organici sono aumentati di 150 unità, anche nella parte sanitaria, anche sui medici che è più difficile trovare. Chi mi ha preceduto è stato lungimirante. Stiamo lavorando con l’università di Parma a una convenzione per rendere altri reparti sedi universitaria, è uno strumento importante per reclutare specializzandi che poi possono restare sul territorio”.

RISORSE PNRR PER NUOVI MACCHINARI COME LA PET – Infine sugli investimenti e la gestione dei fondi del Pnrr, le risorse già arrivate in parte: sono 13 milioni di euro. “C’è una parte di investimenti da realizzare in tempi brevi, circa 5 milioni di euro che saranno utilizzati per sostituire macchinari e tecnologie. Il piano investimenti lo stiamo delineando, ho visto che qui ci sono donazioni anche di un certo rilievo, ora stiamo valutando e vedremo come poterci dotare di strumentazioni che ci difettano (ad esempio la pet) per quanto riguarda gli ospedali hub”.