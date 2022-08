Nuova stagione per il Fai: gli appuntamenti di settembre

Si apre una nuova stagione, come sempre ricca di novità e appuntamenti a marchio Fai per scoprire la nostra provincia e visitare luoghi magnifici del territorio piacentino.

CALENDARIO DELLE PROSSIME ATTIVITÀ

Domenica 11 settembre: “L’isola che non c’è più” – passeggiata sul Po da Olza alla Maginot, passeggiata storica e botanica

23-24-25 settembre: Verde Grazzano, i migliori vivaisti in uno scenario unico

Sabato 24 settembre: Giornate Europee del Patrimonio – La Rocca Pallavicino-Casali tra passato e futuro: una chiacchierata sulla storia, l’evoluzione e le curiosità, conferenza

Anticipazioni di ottobre da segnare in agenda:

Sabato 1 ottobre: Fai Academy, giornata di formazione volontari

Sabato 15 e domenica 16 ottobre: Giornate Fai d’Autunno evento nazionale alla scoperta di luoghi unici

DETTAGLI

Domenica 11 settembre

L’isola che non c’è più: passeggiata sul Po da Olza alla Maginot

Insieme al Gruppo Fai di Monticelli d’Ongina, una passeggiata lungo il fiume Po in un territorio di confine, tra i comuni di Monticelli d’Ongina e Castelvetro Piacentino. Anticamente terra di briganti, la zona tra Olza e la Maginot ha una lunghissima storia che, fin dall’epoca romana, ha reso questo territorio un approdo strategico sul fiume Po, con un ruolo chiave anche durante i conflitti mondiali, quando la zona fu scelta dai tedeschi come sede di bunker (uno dei quali sarà visitabile in esclusiva per l’occasione) e depositi di carburanti. La morfologia di questo territorio è da sempre indissolubilmente legata al fiume Po e alle sue alluvioni che nei secoli hanno portato Olza e il territorio circostante a risorgere dalle proprie ceneri: gran parte del percorso infatti si snoderà all’interno di quelle che erano l’antica Olza e l’antica Isola Guerci, progressivamente spazzate via dalle varie piene del Po, ma di cui la grande siccità sta riportando alla luce alcune tracce.

Il racconto storico a cura dei volontari Fai e gli approfondimenti botanici dell’esperto Enrico Romani permetteranno di raccontare e far scoprire un territorio poco conosciuto – a tratti dimenticato – ma come sempre ricco di storia, curiosità e aneddoti fortemente condizionati dai tanti mutamenti del fiume Po. Il percorso copre una distanza di circa 6 km, in parte su strada asfaltata e in parte su carraie e sentieri sterrati con fondo ghiaioso e sabbioso. La durata prevista è di circa 3 ore e mezza, comprensive delle soste. Si consiglia di indossare scarpe e abbigliamento comodi (preferibilmente pantaloni lunghi) e di portare con sé acqua e repellente anti zanzare. Ritrovo alle ore 15.45 (15 minuti prima dell’inizio della passeggiata) presso il parcheggio del cimitero di Olza. Area parcheggio disponibile in loco. Iniziativa aperta a tutti a contributo minimo di 3 euro per gli iscritti Fai e di 5 euro per i non iscritti Fai. Possibilità di iscriversi al Fai in loco. Prenotazione consigliata entro venerdì 9 settembre scrivendo a monticellidongina@gruppofai.fondoambiente.it, specificando i nominativi dei partecipanti, un numero di telefono e i numeri di tessera Fai di ciascun partecipante (se iscritti).

Per chi desidera, al termine della passeggiata sarà possibile cenare presso uno dei due ristoranti del luogo convenzionati Fai, beneficiando di uno sconto del 10% presso l’Osteria Il Pozzo di Olza e di un menù al prezzo fisso di 22 euro presso la Trattoria La Pergola. Info e prenotazioni: Osteria Il Pozzo di Olza (tel. 0523 485226) e Trattoria La Pergola (tel. 0523 829409) In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a domenica 18 settembre con lo stesso programma (i partecipanti prenotati saranno avvisati via mail).

Sabato 17 settembre

Giornata Mondiale di Pulizia dai Rifiuti

In occasione del World Clean Up Day-Giornata Mondiale di Pulizia dai Rifiuti, un pomeriggio dedicato a prendersi cura di un luogo ancora poco valorizzato: il lungo Po piacentino. Una giornata per prendere parte attivamente al movimento ecologico che unisce più di 180 paesi, 50 milioni di volontari e conta 280.000 tonnellate di rifiuti raccolti, per accrescere sempre di più una visione di rispetto e cura per l’ambiente, che rientra tra gli obiettivi di sensibilizzazione del FAI, e per rendere più sostenibile l’impatto dell’uomo sulla terra facendosi carico, ognuno nel proprio piccolo, di non arrecare danno al nostro paesaggio.

Le attività si svolgeranno dalle 15 alle 19 con:

– ritrovo da Decathlon Piacenza per l’iscrizione all’evento e la distribuzione del materiale;

– pulizia delle rive del fiume Po con attrezzature messe a disposizione da Leroy Merlin e Legambiente;

– merenda da Decathlon Piacenza privilegiando i prodotti a km 0 a cura di Decathlon;

– sport all’aperto con attrezzature messe a disposizione da Decathlon Piacenza.

La partecipazione alle attività è gratuita e aperta a tutti. Per informazioni: tel. Decathlon 0523 1909648. Obbligatoria l’iscrizione sul sito Spordays Decathlon Piacenza.

23-24-25 settembre

Verde Grazzano a Grazzano Visconti

Giunto alla sua quinta edizione, torna Verde Grazzano, l’evento espositivo dedicato a professionisti e appassionati del Verde che si tiene annualmente nel Parco del Castello di Grazzano Visconti. Una location di straordinaria bellezza, creata dal Duca Giuseppe Visconti di Modrone, in cui si alternano gli spazi aperti del giardino all’italiana ad angoli intimi e romantici. A fare da sfondo altrettanto suggestivo, il Castello e il Borgo in stile Neo Medievale. Qui gli appassionati del vivere il verde potranno ritrovarsi e confrontarsi con vivaisti d’eccellenza e scoprire cultivar non ancora immesse sul mercato, incroci inediti e primizie del settore, riservate in esclusiva a questa manifestazione. Un’occasione unica e imperdibile, per neofiti e professionisti, per scoprire e presentare nuove idee, nuovi stimoli e nuove piante, per partecipare a stimolanti incontri e laboratori a tema giardino e non solo, e per visitare le meraviglie più nascoste di un parco e di un castello unici nel loro genere. Informazioni al sito www.verdegrazzano.it la biglietteria online sarà attiva dal 1 settembre.

Anche per l’edizione 2022 sarà presente il Fai con la Delegazione di Piacenza con attività e vantaggi riservati agli iscritti e a chi si iscriverà in loco. Evento con possibilità di iscriversi al Fai o di rinnovare la propria iscrizione.

Gli iscritti Fai potranno beneficiare di:

– biglietto ridotto per l’ingresso alla mostra nel parco (8 euro) acquistabile online o in biglietteria

– biglietto ridotto per l’abbinamento della mostra con la visita guidata esclusiva al castello, della durata di un’ora e riservata agli iscritti Fai nelle mattine di sabato 24 e domenica 25 settembre alle ore 10.30 (20 euro) prenotabile via email e ritirabile in biglietteria.

Le visite al Castello sono su prenotazione e i posti sono limitati, è quindi necessario riservare il proprio posto entro giovedì 22 settembre scrivendo a: piacenza@delegazionefai.fondoambiente.it specificando il giorno scelto, i nominativi dei partecipanti, un numero di telefono e i numeri della tessera Fai.

Sabato 24 settembre

Giornate Europee del Patrimonio – La Rocca Pallavicino-Casali tra passato e futuro: una chiacchierata sulla storia, l’evoluzione e le curiosità

Le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), le più estese e partecipate manifestazioni culturali europee che prevedono aperture straordinarie di musei e luoghi di interesse culturale allo scopo di sensibilizzare sui temi più attuali e sulla salvaguardia del patrimonio artistico e architettonico, arrivano a Monticelli d’Ongina. In questo contesto, la Rocca Pallavicino-Casali ospiterà una serie di visite guidate ed esposizioni, patrocinate da Italia Nostra Val d’Arda e organizzate dal locale Gruppo Culturale Mostre, a cui si unirà anche il Gruppo FAI di Monticelli d’Ongina. Presso il teatro della Rocca Pallavicino-Casali si terrà, a cura del Gruppo FAI locale, una conferenza sullo sviluppo storico di una tra le più importanti fortificazioni di pianura della Bassa Piacentina, con un approfondimento sulle sue stratificazioni e variazioni nel tempo. Con l’ausilio di mappe storiche e degli indizi sulla sua muratura, si cercherà di capire come questo importante edificio si è sviluppato nel tempo, influenzando così l’intero paese. Si parlerà inoltre di antichi canali, oggi dimenticati, di urbanistica e di storia. L’analisi storica permetterà di raccontare e di far scoprire una Monticelli poco conosciuta, ma come sempre affascinante e ricca di storia, fortemente condizionata dai tanti mutamenti sociali e urbanistici comuni a molte città della Pianura Padana.

L’incontro, della durata di circa 1 ora, si terrà alle ore 17:00 presso il teatro della Rocca Pallavicino-Casali, a Monticelli d’Ongina (PC) in Piazza Casali, 10. Area parcheggio presso piazza Casali o nella vicina piazza D’Azeglio. Iniziativa aperta a tutti a contributo libero. Possibilità di iscriversi al Fai in loco. Prenotazione consigliata entro giovedì 22 settembre scrivendo a monticellidongina@gruppofai.fondoambiente.it.

Anticipazioni di ottobre da segnare in agenda:

Sabato 1 ottobre

FAI Academy | Giornata di formazione volontari

Il consueto pomeriggio di formazione dedicato a volontari ed aspiranti tali, per prepararsi al meglio alle Giornate Fai d’Autunno e vivere il Fai da protagonisti. Il programma prevede un’introduzione sulle attività del Fai e le novità dalla Fondazione, anticipazioni e dettagli operativi sulle Giornate Fai d’Autunno, per scoprire in anteprima le aperture della Delegazione Fai Piacenza e dei suoi Gruppi. Evento aperto a tutti, maggiori dettagli a partire dal mese di settembre sui canali social Fai Piacenza e via mail. Per partecipare o richiedere informazioni, scrivi a: piacenza@delegazionefai.fondoambiente.it | piacenza@faigiovani.fondoambiente.it | monticellidongina@gruppofai.fondoambiente.it

Sabato 15 e domenica 16 ottobre

Giornate FAI d’Autunno

Tra itinerari insoliti e visite esclusive tornano in tutt’Italia le Giornate Fai d’Autunno. Avrete la possibilità di scoprire le aperture straordinarie e i percorsi insoliti proposti dalla Delegazione Fai Piacenza, Fai Giovani Piacenza e Gruppo Fai Monticelli d’Ongina. I gruppi della Delegazione Fai di Piacenza accoglieranno i partecipanti in un rinomato borgo della Bassa Piacentina di cui ripercorreremo la storia ricca di fascino, dal Rinascimento ai giorni nostri, attraverso la visita di quattro luoghi normalmente non accessibili e che hanno contribuito a renderlo celebre in tutta Italia. Informazioni dettagliate nel mese di ottobre.