Nuovo ospedale, Tarasconi in Regione “Massima disponibilità per il cambio dell’area”

“Dalla Regione massima disponibilità e collaborazione di fronte alla nostra indicazione di voler scegliere, per la costruzione del nuovo ospedale, un’area diversa da quella scelta dalla precedente amministrazione”.



Così la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, in un post su Facebook al termine dell’incontro avvenuto in Regione a Bologna con l’assessore regionale alle Politiche per la Salute Raffaele Donini; insieme al primo cittadino anche l’assessora comunale all’urbanistica Adriana Fantini, insieme a dirigenti di Comune, Provincia e Ausl. “Sono tornata in Regione da sindaca per avviare il dialogo su un tema a cui tengo molto, e chi ha seguito la campagna elettorale lo sa – scrive Tarasconi -. È stato un incontro all’insegna dell’operatività e della concretezza. Dalla Regione massima disponibilità e collaborazione di fronte alla nostra indicazione di voler scegliere, per la costruzione del nuovo ospedale, un’area diversa da quella scelta dalla precedente amministrazione. Come abbiamo sempre detto, esistono gli strumenti per poter procedere in questa direzione risparmiando tempo e denaro. E la Regione ce l’ha confermato. Siamo convinti e decisi: non perderemo tempo”.

Tarasconi più volte nel corso della campagna elettorale aveva affrontato il tema del nuovo ospedale, annunciando la volontà di modificare l’area scelta per l’opera – la “Farnesiana 6” – dall’amministrazione Barbieri. “Esiste – aveva affermato – un’alternativa concreta, fattibile, all’interno del “confine” segnato dalla tangenziale, che è il confine giusto, sensato e responsabile: l’area Farnesiana 5. Perché ostinarsi a consumare terreno agricolo quando è possibile costruire un ospedale moderno e all’avanguardia, per cui ci siamo sempre battuti ed è già stato finanziato dal Governo e dalla Regione, in un’area pressoché identica ma all’interno della tangenziale?”.