Orti urbani, ApP “Urgente assegnarli quanto prima per l’approvvigionamento di cibo”

“Alleviare il problema di approvvigionamento cibo da parte di soggetti in soglia di povertà e consentire all’amministrazione di meglio allocare le risorse per il “verde” e ridurne i carichi di manutenzione”: sono queste le due finalità della mozione con cui i consiglieri di Alternativa per Piacenza Stefano Cugini e Luigi Rabuffi chiedono a sindaca e giunta di “verificare, tramite gli uffici comunali competenti, lo stato di attuazione degli adempimenti previsti nel “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti pubblici urbani”, ad assegnare quanto prima gli orti urbani ai cittadini e ai soggetti giuridici aventi diritto (“orti per i cittadini”, “orti per la terza età”, “orti per le scuole”, “orti per le associazioni”), a ricondurre la superficie delle aree ortive di tipo A (orti per i cittadini) e di tipo B (orti per la terza età) a una dimensione standard (es: 35-40 mq.), così incrementandone il numero, e a individuare nuove aree pubbliche del territorio comunale da allestire a orti, anche in una logica di riduzione della spesa di manutenzione del verde pubblico”.

Motivo dell’urgenza – spiegano i consiglieri – è “affrontare con sollecitudine un tema che potrebbe parzialmente alleviare il problema di approvvigionamento cibo da parte di soggetti in condizioni di povertà o alle soglie della suddetta condizione, consentendo altresì all’amministrazione di meglio allocare le risorse per il “verde” e ridurne i carichi di manutenzione”.