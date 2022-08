“Paesaggi disarmati” di Giovanni Fabbri apre la stagione autunnale della Galleria Biffi Arte

La Galleria Biffi Arte riapre sabato 3 settembre con una nuova inaugurazione: Giovanni Fabbri presenterà “Paesaggi disarmati“, a cura di Susanna Gualazzini.

La mostra sarà attiva fino al 18 settembre.

Figlia del suggestivo incontro tra figurativo e astratto, la ricerca pittorica di Giovanni Fabbri (Meldola, FC, 1947) apre la stagione espositiva autunnale della Galleria Biffi Arte. In mostra un corpus di opere in cui il pittore romagnolo esplora il paesaggio inteso come spazio poetico, ma anche e soprattutto come luogo in cui percepire, come in controluce, forme appartate, sfuggenti a un primo sguardo, eppure risonanti. Sono paesaggi disarmati, che nella loro nudità si aprono dinanzi ai nostri occhi come spazi di libertà.