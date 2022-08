Pallavolo San Giorgio, due conferme e due ritorni nello staff tecnico. Lo staff tecnico, guidato da coach Matteo Capra, per la stagione 2022/2023 oramai alle porte si completa con due conferme e due ritorni nella squadra che milita nel campionato di volley B2. Le conferme sono quelle del primo assistente Emanuele Piccoli, alla quarta stagione alla Pallavolo San Giorgio, e del massaggiatore Giorgio Balestrieri. Per Balestrieri, personaggio conosciuto nel volley piacentino, lodigiano e cremonese, è il secondo campionato alla Sangio. “Contento che siano rimasti sia Emanuele Piccoli, sia Giorgio Balestrieri – spiega il direttore sportivo Massimo Gregori -. Emanuele è al quarto con noi, Giorgio è una bravissima persona, dà molta disponibile ed è ben voluto dall’ambiente”.

I ritorni, invece, sono quelli di Paolo Volpini, reduce da una stagione alle giovanili delle RM Volley Piacenza – in precedenza l’esperto tecnico ha guidato le formazioni del vivaio del San Giorgio per quattro anni – e del preparatore atletico Simone Tizzoni. Un curriculum importante il suo che ha vantato e vanta collaborazioni con società piacentine come la Gas Sales Piacenza (Superlega), Canottieri Ongina (Serie B maschile), Piacenza Calcio e non solo a Santa Teresa in Riva e Pisogne nel bresciano. “Paolo Volpini è un gradito ritorno – prosegue Gregori – collaborerà con coach Capra sia in B2 come assitente sia nel nostro settore giovanile nella formazione Under 13 mentre sarà il primo allenatore dell’Under 14. Sono molto contento che ritorni anche Simone Tizzoni: lo conosco da tempo, quando la squadra giocava in serie D ed allenavo io, so le sue ottime capacità e qualità di professionista”.