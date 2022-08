Pallavolo Sangiorgio conferma la segretaria Passafonti e l’addetto stampa Jacini

In vista dell’inizio della stagione 2022/2023 che vedrà la società piacentina al via del campionato nazionale di serie B2, arrivano due importanti conferme nel tessuto connettivo della dirigenza. Prosegue la collaborazione con Monica Passafonti ricoprirà il ruolo di segretaria, in coordinamento con il direttore sportivo Massimo Gregori si occupata della parte amministrativa e burocratica della società, e fungerà da collegamento con i vari enti sportivi la Fipav Piacenza, il comitato regionale con sede a Bologna e la Federvolley nazionale a Roma per quanto concerne il campionato di B2 e sarà anche il dirigente del gruppo giovanile Under16/Under 14, allenato da Paola Tonna. Quarta stagione alla Pallavolo Sangiorgio per l’addetto stampa Francesco Jacini. Residente a Romanengo, provincia di Cremona, giornalista pubblicista, si occuperà di redigere i comunicati sia per la prima squadra, sia per il giovanile e di mantenere i rapporti con la stampa locale piacentina e specialistica del volley nazionale web e cartacea.

“Sono contento che restino entrambi – commenta il direttore sportivo Massimo Gregori -. Il lavoro di Passafonti da dietro la scrivania e quello di Jacini nel mantenere i contatti con la stampa sono assolutamente preziosi per il buon funzionamento dell’attività società”.