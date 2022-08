Parco Agrisolare: pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande

Confagricoltura Piacenza informa che è pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’avviso recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla misura del Pnrr Parco Agrisolare relativa alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. La misura, si ricorda, è finalizzata a sostenere gli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori.

Le domande di accesso agli incentivi dovranno essere presentate attraverso il portale messo a disposizione dal GSE accessibile dall’Area clienti attraverso le credenziali SPID. Il caricamento delle proposte sarà possibile dalle ore 12:00 del 27 settembre fino alle ore 12.00 del 27 ottobre 2022.

Le agevolazioni verranno concesse mediante una procedura a sportello sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le risorse previste di 1,5 miliardi sono destinate alla realizzazione di interventi nei seguenti settori: produzione agricola primaria per una quota pari a 1,2 miliardi di euro; trasformazione di prodotti agricoli in agricoli per una quota pari a 150 milioni di euro; trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli per una quota pari a 150 milioni di euro.

Un importo pari almeno al 40% delle risorse complessive è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Anche se l’iter è seguito con attenzione e puntualità dato l’interesse che il settore ha per la misura, non è previsto un coinvolgimento diretto dell’associazione, fanno sapere da Confagricoltura Piacenza; pertanto si invitano i soci interessati a prendere tempestivamente contatti con i professionisti di riferimento al fine di produrre gli elaborati e presentare l’istanza sul portale dedicato.