Inserimento lavorativo, parte anche a Piacenza il progetto GOL finanziato dal Pnrr

Mercoledì 27 luglio si è tenuto il primo incontro su GOL (Garanzia di Occupabilità Lavoratori) tra l’Agenzia Regionale Lavoro – Ambito territoriale di Piacenza e Parma – e i soggetti privati accreditati del territorio nell’ambito della ormai consolidata Rete Attiva per il Lavoro.

In Emilia-Romagna, il Programma è partito il 20 luglio 2022 e si inserisce nel contesto del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). L’incontro territoriale è stato preceduto, il 15 luglio 2022, dall’ evento di lancio del Programma GOL in Emilia-Romagna, che ha visto la partecipazione del ministro Andrea Orlando e dell’assessore regionale Vincenzo Colla.

Il piano attuativo regionale del programma nazionale GOL, che ha come principale riferimento il “Patto per il lavoro e per il clima” sottoscritto a dicembre 2020 dalla Giunta regionale e dal partenariato istituzionale, economico e sociale, si pone l’obiettivo di “accompagnare” le persone alla ricerca del lavoro e prevede misure personalizzate rivolte a coloro che si trovino in difficoltà rispetto all’ inserimento e al reinserimento lavorativo, mettendo a disposizione misure di: orientamento, accompagnamento al lavoro, aggiornamento e riqualificazione di competenze, anche digitali. I destinatari principali sono le persone accomunate da una condizione di fragilità, lavorativa e non: disoccupati percettori di sostegno al reddito, donne, giovani, over 55 disoccupati da oltre 6 mesi, persone con disabilità, lavoratori autonomi che cessano l’attività e working poor. La Regione dovrà prendere in carico 38.040 beneficiari entro il 31 dicembre 2022.

I soggetti accreditati (agenzie per il lavoro, enti di formazione accreditati, ecc.) hanno partecipato all’incontro, garantendo una ottima e numerosa presenza. Nei giorni scorsi sono stati individuati, a seguito del primo avviso pubblicato dalla Regione, i soggetti accreditati per l’erogazione delle prestazioni per il lavoro del Programma, nei prossimi mesi, sono previsti ulteriori ingressi e la “Rete” di GOL è destinata ad ampliarsi a beneficio dei disoccupati del territorio. Preme sottolineare che la Rete Attiva per il Lavoro in Emilia Romagna è articolata in 38 Centri per l’Impiego e in 85 soggetti accreditati al lavoro, presenti con 500 sedi in tutto il territorio (ad oggi accreditati su GOL 31 soggetti su 326 sedi).

Nel corso dell’incontro, la dott.ssa Liliana Tessaroli, dirigente territoriale dell’Agenzia Regionale Lavoro – dopo aver illustrato i principi sottesi all’attuazione del Programma (accesso universale ai servizi e misure di politiche attive del lavoro basato sul modello integrativo-cooperativo tra soggetti pubblici e privati, omogeneità delle prestazioni nei territori in una ottica di prossimità di erogazione, coinvolgimento delle imprese, erogazione dei servizi sia in presenza che a distanza, personalizzazione degli interventi, ecc.), ha ribadito l’importanza di implementare e rafforzare le reti territoriali per l’occupazione, ricordando i diversi “tavoli” attivati a Piacenza dall’Agenzia Regionale Lavoro a tale scopo. Infatti, sono stati istituiti dall’Agenzia le reti territoriali per l’occupazione di giovani, donne, disabili e di soggetti interessati all’avvio di lavoro autonomo o autoimprenditoria. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi del programma è necessario consolidare ulteriormente la relazione tra i Centri per l’Impiego e soggetti privati accreditati, mai venuta meno nel territorio piacentino. La volontà è di rendere continuo lo scambio di informazioni e buone pratiche, attivato proprio nella riunione del 27 luglio, con i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi del Programma GOL.

Tessaroli ha comunicato che, sul piano operativo, i Centri per l’Impiego (Piacenza, Castel San Giovanni, Fiorenzuola d’Arda) hanno iniziato i colloqui approfonditi con i destinatari di GOL, contattando in via prioritaria i soggetti in godimento di strumenti per il sostegno al reddito (NASPI, DIS-COLL, reddito di cittadinanza). Per garantire una doverosa quanto opportuna informativa a tali soggetti, interessati al regime di “condizionalità”, è stata fornita specifica informativa agli enti di Patronato, ricordando che per i “percettori” la mancata presentazione, in carenza di giustificato motivo, alle convocazioni dei Centri per l’impiego e dei soggetti accreditati comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalle normative di riferimento, che possono anche determinare la decadenza dalla prestazione stessa.

I Centri per l’Impiego, nel corso del colloquio con la persona che sottoscrive il Patto di Servizio per accedere al Programma provvedono a definire – oltre che una profilazione quantitativa – una profilazione qualitativa, mirata ad identificare le caratteristiche dell’utente, in riferimento alla distanza dal mercato del lavoro e in merito a bisogni di natura sociale o sanitaria individuati, individuando misure di politica attiva del lavoro e di formazione professionale coerenti. Il colloquio (sia in presenza che eventualmente con modalità online), a testimonianza del livello di approfondimento, potrà avere una durata anche di due ore.

Il fine è inserire la persona in uno dei quattro percorsi previsti dal programma GOL:

• reinserimento occupazionale;

• aggiornamento;

• riqualificazione;

• lavoro e inclusione.

La dirigente, in chiusura dell’incontro, che ha visto gli Enti rappresentare quesiti e richieste di approfondimento, ha ribadito che saranno presi in considerazione i suggerimenti provenienti da parte tutti i soggetti interessati all’attuazione del Programma , a riprova della volontà degli Uffici territoriali dell’Agenzia Regionale Lavoro di porsi in una condizione di “ascolto” delle istanze provenienti dagli attori locali, con la forte volontà di mantenere uno stretto rapporto ed un taglio di grande pragmatismo nell’affrontare l’attuazione e il miglioramento degli interventi.

Per tutte le informazioni su servizi dell’Agenzia Regionale Lavoro a Piacenza è possibile consultare: https://www.agenzialavoro.emr.it/piacenza