Partita l’avventura della Conad Alsenese nella nuova stagione

E’ partita ufficialmente nel pomeriggio di martedì 23 agosto la nuova avventura della Conad Alsenese, formazione piacentina che parteciperà al campionato di serie B2 femminile (girone F). Le gialloblù si sono radunate al palazzetto di Alseno per un primo contatto collettivo di conoscenza, venendo accolte dalla società guidata dal presidente Stiliano Faroldi e dalla dirigenza. Presente anche lo staff tecnico capitanato dal tecnico cremonese Federico Bonini.

A delineare la rotta, è il presidente della Pallavolo Alsenese Stiliano Faroldi. “Mariano Guarnieri (consulente tecnico, ndc) – spiega Faroldi – ha fatto un bel lavoro sul mercato, con un buon mix tra ragazze esperte nei ruoli chiave come per esempio palleggio, opposto e libero e altre giovani promettenti. Gli obiettivi di quest’anno è disputare un bel campionato, con la possibilità di arrivare nelle zone alte della classifica”.

“Siamo molto contenti – gli fa eco coach Bonini – della rosa costruita, abbiamo fiducia dei valori e anche per i grandi margini di crescita di una rosa giovane. Dovremo essere bravi tutti a remare nella stessa direzione e avere una visione più ampia per individuare dove vogliamo arrivare affinché il lavoro diventi più piacevole e proficuo. La categoria B2, da come me la ricordo e come l’ho seguita negli ultimi anni, è molto combattivo, meno frutto di individualità, ma composto da formazioni affiatate e che si aiutano in campo. Quello che cerco di perseguire è costruire un insieme più che valorizzare una singola giocatrice. Abbiamo senza dubbio centimetri importanti e dovremo farli fruttare. Dovremo essere bravi a essere rapidi a conoscersi per trovare una nostra identità a cui fare affidamento”.

Domani (mercoledì) scatteranno i primi allenamenti, ospitati dalla località piacentina di Castell’Arquato, con tre giornate di prepazione fisica e lavoro con la palla sulla sabbia prima dei due giorni di riposo del fine settimana (sabato e domenica).

Per quanto riguarda i test match, venerdì 16 settembre ci sarà l’allenamento congiunto a Collecchio con la Galaxy Inzani (B2), mentre domenica 25 settembre la Conad Alsenese parteciperà al torneo di Gossolengo (quadrangolare). Mercoledì allenamento congiunto con la Volley Academy Piacenza (B1) con sede da definire, mentre sabato 1 ottobre ad Alseno ci sarà il test con Ripalta Cremasca (B2). In cantiere, un’altra amichevole informale con Piadena nel mese di settembre.