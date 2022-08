Pattinaggio artistico, i giovani della Lepis in evidenza ai campionati nazionali

La società piacentina GS lepis di pattinaggio artistico ha concluso la sua stagione con la partecipazione ai campionati nazionali UISP e FISR. Per la UISP, nelle sedi di Bologna, Calderara e Mirandola, hanno gareggiato Cecilia Ferrazzi, Catrina Codeghini, Sara Rossi, Elisabetta Epi, Agata Perazzoli, Marco Vailetta e Simone Colli – ragazzi del settore agonistico -, tutti con un buon programma che ha messo in luce i miglioramenti e il duro lavoro fatto durante l’anno; sempre per la UISP, sono stati protagonisti Agata Civardi, Vittoria Maggi, Valentina Dosi e Viola Ferrari, che hanno portato in alto portando alto il nome della Lepis; infine Mathias Gelsumino, che ha conquistato un meritatissimo terzo posto, dopo solo due anni di pattinaggio.

Per i Campionati Nazionali FISR, invece, ad inizio luglio Simone Colli ha gareggiato nella massima categoria, con tanta concentrazione e lavoro è riuscito a concludere una buona gara; a fine luglio, Marco Vailetta ha gareggiato nella categoria Divisione Nazionale, portando a casa un buon risultato e classificandosi tra i primi 10 in tutta Italia. La società Lepis ha visto un anno ricco di gare, progetti e collaborazioni molto positive, che continueranno anche in futuro, per permettere a sempre più persone di conoscere questo sport.