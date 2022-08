Pausa estiva per il garante dei diritti degli anziani del comune di Fiorenzuola

Osserverà una breve sospensione, in coincidenza del periodo estivo, il servizio di ricevimento al pubblico da parte del Garante dei diritti per le persone anziane, attivo all’interno del Comune di Fiorenzuola d’Arda, tra le prime Amministrazioni in Regione ad istituire tale figura. Il servizio, attivo ogni giovedì mattina dalle 9 alle 11 al primo piano del Municipio di Fiorenzuola d’Arda – comodamente accessibile al pubblico mediante ascensore – non sarà fruibile nelle giornate del 18 e 25 agosto e dell’1 settembre, per riprendere regolarmente giovedì 8 settembre.

IL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE ANZIANE – La figura del Garante dei diritti delle persone anziane, istituita a fine 2021, intende tutelare i diritti delle persone anziane in grado di svolgere una vita attiva, così come la dignità delle persone in condizioni di fragilità, al fine di garantire il pieno rispetto dei loro diritti: come Garante dei diritti delle persone anziane è stata nominata Daniela Cabras, quarantacinquenne psicologa di Fiorenzuola d’Arda. È possibile contattare il Garante dei diritti delle persone anziane al numero 0523 9891 (numero del centralino del Municipio) o mediante mail all’indirizzo garante.anziani@comune.fiorenzuola.pc.it.