Pd, De Micheli capolista, Beatrice Ghetti all’uninominale (terza nel proporzionale)

Paola De Micheli capolista nel collegio plurinominale della Camera Emilia Ovest (che comprende le province di Piacenza, Parma e gran parte di Reggio Emilia) e Beatrice Ghetti, consigliera comunale di Vigolzone, nel collegio uninominale della Camera (comprensivo della provincia di Piacenza e di un pezzo di Parma con Salsomaggiore e Fidenza). Sono due donne, i candidati piacentini del Partito Democratico, che correranno alle elezioni politiche del 25 settembre nei collegi locali della Camera ridisegnati dopo il taglio di un terzo dei parlamentari. Al Senato invece, dove il collegio uninominale è più ampio, non annovera piacentini, nè all’uninominale, nè al proporzionale. E’ quanto è uscito dalla direzione nazionale del Pd finita a tarda notte dopo alcuni rinvii nella giornata di Ferragosto.

Leggi anche La macchina elettorale in moto, verso un Ferragosto tra liste e candidati

Beatrice Ghetti, la novità scaturita delle consultazioni intende al Pd piacentino, per la candidatura al collegio uninominale, verrà schierata anche cone terza della lista, dopo Paola De Micheli e Andrea Rossi di Reggio Emilia, nel proporzionale, in una posizione non facile per l’eleggibilità, comunque legata al risultato del partito. Rielezione quasi certa invece per l’ex Ministro De Micheli premiata con la posizione di capolista. In un post sui social la parlamentare piacentina dem uscente, si dice orgogliosa della ricandidatura: “E’ un orgoglio e una grande responsabilità essere capolista del Partito Democratico nel collegio della Camera dell’Emilia Ovest, nelle province di Piacenza, Parma e la maggior parte di Reggio Emilia. Non risparmierò un grammo della mia energia a fianco degli altri candidati nei collegi, per far vincere la nostra idea di futuro e i diritti, per dare dignità vera al lavoro dentro a un’Italia Democratica e Progressista. Per onorare fino in fondo la tradizione e la storia di una terra profondamente antifascista. Porterò in Parlamento tutto l’impegno e la competenza maturata in questi anni. Uniti alla tensione ideale e a una passione genuina, senza le quali la politica si separa dalla vita delle persone. La sfida è alta, ci sarà tanto bisogno del vostro aiuto, ma ne sono certa: insieme possiamo vincere!”

Nel plurinominale “01” della Camera (collegio ovest) insieme a Paola De Micheli, Andrea Rossi e Beatrice Ghetti ci sarà anche Lanfranco De Franco (di Articolo Uno). Per il plurinominale “02” della Camera toccherà a Elly Schlein, Stefano Vaccari, Valentina Cuppi e Luca Rizzo Nervo. Negli uninominali per la Camera correranno Ghetti (Piacenza), Filippo Frittelli (Parma), Ilenia Malavasi (Reggio Emilia), Virginio Merola (Bologna), Andrea De Maria (Carpi), Bakkali (Ravenna) e Bulbi (Forlì-Cesena) e Gnassi (Rimini). L’ex ministro Graziano Delrio sarà in campo per il Senato come capolista nel plurinominale “01” insieme a Barbara Lori, Nicola Rinaldi (Repubblicani europei) e Daria De Luca (Psi), mentre per quello “02” tocca a Sandra Zampa, Daniele Manca, Eleonora Proni e Antonio Fiorentini.