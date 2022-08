Per la seconda linea del Fumara Sara Fizzotti e Francesca Passerini

Il Fumara blinda la seconda linea con Sara Fizzotti e Francesca Passerini: questi i nomi dei due liberi che indosseranno la maglia del MioVolley nella prossima stagione di serie B2.

Sara Fizzotti è il quarto volto nuovo del roster biancoblu: la giocatrice, nata nel 1999, approda a Gossolengo dopo tre esperienze in categoria con le maglie di Issa Novara, Gonzaga Milano e Romagnano dove aveva giocato con la centrale Stefania Guaschino che ritroverà al MioVolley. Per lei un importante percorso nelle giovanili dell’Igor Volley Novara con il terzo posto alle finali nazionali Under 18 nel 2017. «Ho scelto il Fumara perché fin da subito mi sono ritrovata nella loro stessa ambizione nel fare bene ed aspirare ad un buon campionato – spiega Fizzotti – Inoltre ritrovo una mia vecchia compagna e amica e questo mi rende molto felice, poi sicuramente per l’allenatore con cui non vedo l’ora di iniziare a lavorare, insieme a tutta la squadra: mi auguro e ci auguro di fare un bel campionato in cui divertirci e toglierci soddisfazioni».

Oltre a Fizzotti coach Mazzola potrà contare sull’apporto di Francesca Passerini, giocatrice che, con la maglia Busa Trasporti MioVolley, ha contribuito all’ottimo piazzamento della squadra nell’ultima stagione di serie C. Per il libero piacentino si tratta di un ritorno in B2 dopo la prima esperienza con la maglia della Pallavolo San Giorgio. «Ho deciso di scegliere il campionato di B2 innanzitutto perché la prima esperienza che ho fatto in categoria nel 2020 si era conclusa con lo stop per il covid, di conseguenza questo non mi ha permesso di godermela a pieno – racconta Passerini – Dopo i due anni da titolare in serie C sentivo il bisogno di nuovi stimoli specialmente a livello tecnico: dalla prossima stagione mi aspetto un bel gruppo e di crescere tanto. Passare in una categoria superiore era il mio obbiettivo quindi quando la società me lo ha proposto ho deciso subito di mettermi in gioco».