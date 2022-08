Perde il controllo dell’auto e finisce nel canale: illeso

Perde il controllo dell’auto e finisce nel canale. L’incidente è avvenuto poco prima delle 11:30 di sabato 6 agosto sulla strada provinciale 28, che collega Gossolengo a Rivergaro, all’altezza del bivio per località Cà Buschi. Illeso il conducente, un uomo di 46 anni. Sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza della Val Nure in postazione a Rivergaro, l’auto infermieristica del 118 e i vigili del fuoco di Piacenza. Per ricostruire le cause della fuoriuscita di strada della Hyundai Tucson sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta, mentre gli agenti della polizia provinciale hanno regolato la viabilità.

