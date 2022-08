Piace, prosegue la preparazione: domenica a Vigolzone test con il Pontedera

Annullato a causa del maltempo l’allenamento congiunto con l’Agazzanese, originariamente in programma giovedì pomeriggio a San Nicolò, il Piacenza Calcio tornerà in campo domenica 21 agosto per un nuovo test amichevole in vista dell’avvio del campionato: avversario dei biancorossi sarà il Pontedera. Fischio d’inizio alle 17.30 al campo sportivo di Vigolzone; sarà presente – fa sapere il club biancorosso – uno stand gastronomico e, dalle ore 17 alle 20, si potrà sottoscrivere l’abbonamento alla prossima stagione.