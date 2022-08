Piace, sabato a Lugagnano test con l’Albinoleffe e “cena biancorossa”

Nuovo test amichevole per il Piacenza Calcio in vista della prossima stagione: sabato prossimo 6 agosto i biancorossi di mister Scalise affronteranno l’Unione Calcio Albinoleffe presso il centro sportivo di

Lugagnano Val d’Arda (Via Arda, 3). Il fischio d’inizio della gara è fissato per le ore 17.30 e la partita sarà disputata a porte aperte: i biglietti (5 euro) saranno acquistabili direttamente al campo sportivo di

Lugagnano.

Dopo l’amichevole è in programma la “Cena Biancorossa”, un altro momento di condivisione ed unione tra la squadra e i tifosi presenti, sulla lunghezza d’onda di quanto avvenuto nello scorso fine settimana a Gossolengo. I supporters biancorossi avranno la possibilità di cenare insieme ai giocatori e allo staff del Piacenza Calcio e di mostrare il loro calore, forza e supporto alla squadra. Per partecipare sarà necessario prenotare la cena, il cui costo partirà da 10 euro, entro venerdì 5 agosto alle ore 14 (prenotazioni al numero 0523891773, tra le ore 8.30 e le ore 20). La società biancorossa in una nota ringrazia l’Unione Sportiva Dilettantistica Lugagnanese “per l’ospitalità e la collaborazione”.

NUOVO MAIN SPONSOR – Piacenza Calcio comunica il rafforzamento della partnership con FANTASYTEAM News, blog di calcio e fonte di notizie sportive, nel settore dello sport ed entertainment. FANTASYTEAM News, che nella passata stagione era stato news partner ufficiale e infotainment del Piacenza, ha deciso di sostenere in modo più forte la società divenendo nuovo main sponsor del club. Nell’ambito della sponsorizzazione il logo di FANTASYTEAM News apparirà sulle maniche delle divise di tutte le squadre biancorosse.