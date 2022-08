Piacenza Baseball, esame superato per l’Under12 dei “rookies”

Per la giovanile del Piacenza che muoveva i primi passi non si trattava di un esordio facile. L’Under 12 biancorossa composta da piccoli alle primissime armi doveva rompere il ghiaccio contro avversarie più esperte ma alla fine non è andata affatto male, con un settimo posto che fa sperare. Quattro vittorie e otto sconfitte, ma con tutte le partite utili alla crescita tecnica e mentale. In classifica alle spalle sono finite Collecchio e Parma Bears, in un girone tosto dominato dallo Junior Parma e del quale facevano parte anche Sala Baganza (PR), Parma Lions, Poviglio (RE), Reggio Emilia e Oltretorrente Parma.

Unica eccezione quanto a esperienza per Agosti, il quale si è diviso anche con la squadra Under 14 ma soprattutto è stato chiamato a far parte della Selezione dell’Emilia Romagna che, vincendo prima il Torneo delle Regioni e poi le Qualificazioni Europa-Africa, parteciperà alle Little League World Series tra una settimana negli Stati Uniti. Anche lui poi tornerà in campo al Torneo Regionale di settembre che rappresenterà una ulteriore opportunità di crescita per un gruppo che in larga parte rimarrà tale anche nella prossima stagione quando certamente le velleità potranno essere superiori.

LO STAFF: Davide Bertonazzi (manager), Kelvin Monsalve (pitching coach), Andrea Agosti, Andrea D’Auria, Samuele Riviera (coach).

LA ROSA: Mattia Agosti, Alessandro Bertonazzi, Enrico Bertonazzi, Diego Chavarria, Mattia Ferrari, Christian Mendoza, Josè Mendoza, Santiago Mendoza, Tommaso Milani, Simone Ozzola, Federico Piana, Lorenzo Pirtle, Federico Visigalli, Michele Ziliani