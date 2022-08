Piacenza e Fiorenzuola al via del campionato Primavera 3

Le formazioni Primavera di Piacenza e Fiorenzuola saranno al via del prossimo campionato di Primavera 3

“Dante Berretti”. A comunicarlo la Lega Pro. La regular season inizierà il 24 settembre per concludersi il 1 aprile; a seguire, dal 15 aprile, playoff e playout. Le due squadre piacentine sono inserite nel girone A insieme a: Carrarese, Lecco, Lucchese, Modena, Olbia, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Sud Tirol, Vis Pesaro. “Siamo soddisfatti – il commento di Marco Scianò, direttore generale del Piacenza Calcio -. Auguriamo ai ragazzi e al nuovo staff un in bocca al lupo per questa nuova avventura”.

PIACENZA, LO STAFF DEL SETTORE GIOVANILE – Il Piacenza Calcio comunica intanto l’organigramma aggiornato del Settore Giovanile del per la stagione 2022/23. Come già annunciato sarà Matteo Abbate a guidare la Primavera. Le altre novità riguardano Mattia Giacobone, che oltre a ricoprire il ruolo di allenatore dell’Under 17 coordinerà l’area metodologica, coadiuvato da Francesco Bertolini, confermato sulla panchina dell’Under 15. Gianluca Chierici, la passata stagione allenatore dell’U14, sostituirà Pietro Rancati (passato al Milan) nel ruolo di Responsabile dell’attività di base, affiancato da Diego Capuzzi, promosso dall’area scouting. Inoltre un gradito ritorno in casa biancorossa per Eros Prandini che coordinerà la segreteria affiancato da Alberto Cacciatore e Lorenzo Tosoni.

Le parole del Direttore Francesco Guareschi: “Ringrazio Pietro Rancati e Beatrice Lusignani per tutto quello che hanno dato alla crescita del settore giovanile, ne sentiremo sicuramente la mancanza, auguro il meglio a entrambi per il loro futuro. Al tempo stesso sono felice di poter dare nuove opportunità e responsabilità a delle valide persone presenti già al nostro interno e che hanno lavorato egregiamente in questi anni”.

Responsabile Settore Giovanile: Francesco Guareschi

Responsabili Area Metodologica: Mattia Giacobone, Francesco Bertolini

Responsabile Attività di Base: Gianluca Chierici

Coordinatore Attività di Base: Diego Capuzzi

Coordinatore Area Portieri: Giovanni Villani

Segreteria: Eros Prandini, Alberto Cacciatore, Lorenzo Tosoni

Referenti organizzativi: Aldin Macak, Cristian Sfolzini

Operation Manager: Renato Grella

Nutrizionista: Dott.ssa Andrea Carolina Striglio

Referenti Academy: Alberto Gasparini, Mattia Giustino

Responsabile Scouting: Maurizio Radicelli