Piacenza, tesserati i giovani Magnaldi e Cappadonna: subito girati in prestito

Proseguono i movimenti di mercato in casa Piacenza Calcio. Il club comunica di aver tesserato Filippo Magnaldi, terzino destro classe 2003, e Andrea Cappadonna, attaccante classe 2003. Entrambi non resteranno però in biancorosso: Magnaldi è stato girato in prestito al Fanfulla, Cappadonna al Salsomaggiore. In uscita anche l’estremo difensore Klavs Bethers, che passa in prestito al Catania fino al 30 giugno 2023.