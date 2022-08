Pianello saluta l’estate con la Festa del Cotechino e la Grande Fiera d’Agosto. Due gli appuntamenti curati dalla Pro Loco di Pianello Valtidone, la Festa del Cotechino in programma domenica 28 agosto, e la fiera di mercoledì 31 agosto. “Dopo il lungo stop imposto dal covid, si torna a ballare – presentano gli eventi gli organizzatori -. Due grandi orchestre vi aspettano in piazza per ballare su pista in acciaio (domenica salirà sul palco l’orchestra Macho, mercoledì 31 agosto invece è la volta dell’orchestra Daniele Cordani). In entrambe le giornate stand aperti tutto il giorno dalle 8 con Panini col Cotechino, Vini e Salumi DOP, pranzo (ore 12) e cena (ore 19) con specialità pianellesi, i piatti della tradizione piacentina e della Val Tidone, grigliate e tanto altro”. Mercoledì 31 Agosto in occasione della fiera, oltre alle macchine agricole, agli artigiani e agli hobbisti saranno presenti oltre 200 bancarelle di merci varie.

CENNI STORICI – Da oltre 50 anni si tiene a Pianello la tradizionale Festa del Cotechino. Evento celebrativo delle prelibatezze, dei prodotti del maiale e dei salumi Dop piacentini che in Val Tidone la fanno da padrone con numerosi salumifici artigianali di qualità. La Festa nasce nel ’66, in precedenza si festeggiava la Coppa, altro importantissimo prodotto di qualità della Val Tidone. I festeggiamenti del Cotechino precedono la Fiera d’Agosto che da secoli si tiene l’ultimo mercoledì di Agosto. L’attuale piazza mercato ospitava il mercato agricolo del bestiame e dei numerosi prodotti della terra. Allora gli agricoltori della valle si scambiavano merci e animali a fine stagione prima della vendemmia. In occasione della grande fiera si macellava il maiale e venivano preparati i cotechini in quanto gli insaccati non sarebbero stagionati adeguatamente ed in tempo (non essendoci le tecnologie che si utilizzano oggi per la produzione durante tutto l’anno). La festa nel corso degli anni ha mutato. Ora, oltre alle famose serate danzanti e ai rinomati stand gastronomici con i prodotti tipici e le specialità pianellesi, in piazza mercato è installato il grande parco divertimenti. In paese iniziative culturali, momenti musicali e di intrattenimento, mostre, mercatini e tanto altro…

LA FESTA! – edizione 2.0

La Festa del Cotechino e la Grande fiera d’Agosto richiamano migliaia di visitatori da tutta la Val Tidone, dal capoluogo di Piacenza e soprattutto dal vicino oltrepò pavese e sud milanese. Appuntamento il 28 Agosto con la “Festa del Cotechino” e il 31 con la “Grande Fiera d’Agosto”. Si torna a ballare su pista in acciaio con le migliori orchestre, ingresso ad offerta. Sarà anche disponibile degustare il tradizionale panino con il cotechino presso i bar del paese segnalati in mappa, i quali serviranno anche aperitivi e bevande ad hoc. Varie zone ristoro presso le quali sarà sempre possibile assaggiare i prodotti della Pro Loco e magari perchè no, fare anche un tuffo rinfrescante.