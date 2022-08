Pnrr asili e scuole, De Micheli e Ghetti “Senza Pd al Governo non sarebbero arrivati”

“L’arrivo di una quota ingente di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a diversi comuni piacentini (il capoluogo, Fiorenzuola e Rottofreno) che hanno presentato progetti di ampliamento e ammodernamento di asili nido e scuole dell’infanzia è un fatto di grande rilevanza per il futuro della nostra provincia, perché sono risorse destinate alle nuove generazioni e al miglioramento dei servizi educativi per le famiglie”.

Lo scrivono in una nota congiunta le candidate del Partito Democratico di Piacenza alle elezioni politiche Paola De Micheli e Beatrice Ghetti. “Siamo pertanto contente – proseguono – che amministratori locali di svariate appartenenze politiche salutino con favore gli stanziamenti del Ministero dell’Istruzione: ci permettiamo di sottolineare che tali fondi sono il frutto dell’azione di governo del Partito Democratico, il risultato di un complicato negoziato con l’Unione Europea, fondato sul credito internazionale acquisito dal nostro Paese nel periodo della lotta alla pandemia. Non troviamo naturalmente questo riconoscimento nelle dichiarazioni ufficiali di esponenti di centrodestra che si apprestano a correre alle prossime elezioni in uno schieramento dominato da posizioni anti europee, ma siamo certi che gli elettori sapranno distinguere tra chi ha combattuto per il futuro e il bene dell’Italia e chi ha speculato soltanto alla ricerca del consenso”.