Poker di convocazioni per il VO2 Team Pink ai Mondiali Juniores su pista a Tel Aviv

Poker di convocazioni in casa VO2 Team Pink, sodalizio piacentino che sarà rappresentato in azzurro da ben quattro atlete ai Mondiali Juniores su pista in programma dal 23 al 27 agosto a Tel Aviv (Israele). Alla competizione iridata parteciperanno la faentina Valentina Zanzi, le torinesi Martina Sanfilippo e Vittoria Grassi e la bergamasca Camilla Locatelli. Per quest’ultima si tratta dell’esordio in maglia azzurra, mentre le tre compagne di squadra avevano già “assaporato” l’emozione di difendere i colori dell’Italia.

“Questa nuova convocazione ai Mondiali – spiega il direttore sportivo del VO2 Team Pink Stefano Peiretti – è fonte di grandissima soddisfazione e orgoglio da parte nostra, società e direttori sportivi. Quattro chiamate in azzurro nella stessa rassegna è sicuramente un record a livello societario, ma pensiamo anche a livello nazionale; di certo è sinonimo della bontà del progetto che in questi anni stiamo mettendo in atto e che ci ha visto sempre presenti almeno in tutte le competizioni su pista. Avere quattro ragazze convocate, di cui tre al primo anno in categoria, conferma che stiamo lavorando nella giusta direzione e con una proficua collaborazione con la nazionale. Le atlete hanno lavorato in queste settimane al velodromo di Montichiari, si stanno allenando duramente e si faranno trovar pronte dal punto di vista fisico e mentale per questo importantissimo appuntamento internazionale, uno dei crocevia della nostra stagione 2022. Formuliamo loro un grandissimo in bocca al lupo, con l’auspicio che sappiano gioire di questi momenti che la nazionale permette loro di vivere e facciano di tutto per portare a casa una maglia dal valore molto importante”.

“Quattro convocazioni – conferma il presidente del VO2 Team Pink Gian Luca Andrina – è un dato che non si era mai verificato nella nostra giovane storia societaria e conferma la bontà del nostro lavoro, oltre alla proficua collaborazione con la nazionale italiana”.

LE PROTAGONISTE – Per Valentina Zanzi, faentina classe 2005, si tratta della terza rassegna internazionale 2022 in maglia azzurra dopo gli Europei su strada Juniores (argento nel Team Mixed Relay) e gli Europei Juniores su pista ad Anadia, con il titolo continentale nell’Inseguimento a squadre. “Sono molto felice di questa convocazione – le sue parole – ci speravo molto. Andiamo a Tel Aviv con la convinzione e con la speranza di poter far bene, ci impegneremo al massimo”. Nel quartetto campione d’Europa in Portogallo facevano parte anche le due “panterine” torinesi Martina Sanfilippo (classe 2004) e Vittoria Grassi (2005), ora pronte anche per il Mondiale in Israele.

“Sono molto contenta – commenta Grassi – per questa convocazione anche dopo l’esperienza maturata all’Europeo in Portogallo. Non so ancora che specialità correrò al Mondiale e dunque non so bene cosa aspettarmi, ma sono pronta a dare il massimo”. “Da Anadia – le fa eco Sanfilippo – è passato meno di un mese dal mio primo campionato europeo e per me è una grandissima emozione aver ricevuto la chiamata anche per il Mondiale. Sicuramente sarà un’esperienza dove ci sarà tutto da scoprire. Per me non è stato un avvicinamento facile, a causa di una recente caduta in allenamento che non mi ha permesso di lavorare regolarmente per alcuni giorni e di correre domenica scorsa. Parto con tanta voglia di imparare e migliorarmi, sempre dando il massimo”. I Mondiali di Tel Aviv, infine, rappresenteranno un momento indelebile nella carriera di Camilla Locatelli, con la chiamata nella rassegna iridata che rappresenta la prima presenza in maglia azzurra. “Sono molto felice – commenta la bergamasca classe 2005 – di esser stata convocata per rappresentare l’Italia ai Campionati del mondo. Ci speravo molto, anche perché avevo dovuto saltare gli Europei in quanto mi ero ammalata. Non so ancora la specialità che affronterò, ma farò sicuramente il meglio possibile”.