Presidi delle Pubbliche Assistenze di Anpas Piacenza pienamente operativi a Ferragosto. L’attività dei volontari in arancione continua anche in questo caldissimo mes di agosto, sempre attivi sia sul fronte dei mezzi in convenzione con il sistema 118 che nei servizi ai privati cittadini.

Nelle foto i presidi in alcune località della nostra provincia.

Foto 3 di 7