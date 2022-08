Primo “caffè con Katia”, cittadini chiedono cura del verde e degli alloggi pubblici

Primo appuntamento di “Un caffè con Katia”, il sindaco Tarasconi si è concessa nella mattinata del 3 agosto ai cittadini al Ginger Bar di via Leonardo: un’ora di confronto libero coi residenti della zona che vuole diventare un’abitudine della nuova prima cittadina di Piacenza. Con lei alcuni consiglieri comunali, il capogruppo del Pd Andrea Fossati, Sibilla Brusamonti e Luca Dallanegra della lista civica.

Tanti i cittadini si sono presentati per sottoporre ai rappresentanti delle istituzioni idee e spunti, nonché segnalazioni soprattutto – come riferisce Fossati – “sullo stato del verde, con le piante malate da sostituire e da rinfoltire, dello stato dei marciapiedi, come quelli da sistemare di via Leonardo e dei parcheggi per la zona e di quelli selvaggi; altri hanno sollecitato più interventi di riqualificazione nei condomini Acer in via Boselli”. “Anche noi semplici consiglieri comunali – aggiunge – saremo a disposizione sia a livello d’ascolto che come aiuto concreto per l’amministrazione. In conclusione ringraziamo di cuore Fabio e Tiziana del Ginger per l’ospitalità di stamattina e per essere a loro volta un punto d’incontro che riqualifica la zona”.