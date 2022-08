Protezione civile, dalla Regione 25mila euro per il centro operativo di Piacenza

Ammonta a circa un milione e mezzo di euro la cifra stanziata dalla Regione Emilia Romagna per potenziare e rendere ancora più efficienti le sedi e le strutture della Protezione civile. 25mila euro sono stati assegnati a Piacenza per acquistare nuovi apparati radio ed arredi tecnici a supporto del Centro operativo comunale. È la prima tranche di finanziamenti: la prossima scadenza sarà entro il 31 ottobre, termine ultimo per le nuove domande di Comuni e Unioni. Più risorse anche per le spese di gestione dei distaccamenti dei Vigili del fuoco volontari: stanziati 300mila euro all’anno fino al 2024. Risorse certe per rispondere, tra l’altro, ai rincari energetici. I contributi stanziati serviranno a finanziare interventi di varia natura, dall’acquisto di apparati radio e attrezzature alla realizzazione di centri di prima assistenza, dalla costruzione di magazzini all’adeguamento di impianti e forniture.

Via libera dalla Giunta regionale alla prima tranche di interventi proposti da Comuni e Unioni per potenziare la rete di strutture e aree del sistema di Protezione civile, da Piacenza a Rimini. A finanziarli, circa 1 milione e mezzo di euro. Per gli enti locali interessati, c’è comunque ancora tempo per presentare domanda di contributo per nuove progettualità. Potranno farlo entro il prossimo 31 ottobre, secondo step previsto per l’assegnazione di ulteriori risorse. Le modalità di richiesta sono già state comunicate dalla Regione a tutte le amministrazioni locali. Non solo. Sale a 12mila euro (da 8mila) il contributo annuale garantito ai 26 Comuni che ospitano distaccamenti dei Vigili del fuoco volontari. I fondi sono destinati a supportare le spese correnti delle sedi e a far fronte, tra l’altro, ai rincari energetici. Sul piatto ci sono complessivamente 300mila euro all’anno fino al 2024, per un totale di 900mila euro nell’intero triennio.

GLI ALTRI INTERVENTI – In provincia di Bologna sono in arrivo quasi 266mila euro per tre interventi. A Pieve di Cento, con oltre 153mila euro si procederà a realizzare i servizi igienici a servizio dell’area di prima assistenza e una cucina – dotata di tutte le attrezzature necessarie – per il centro di prima assistenza. A Marzabotto, 103mila euro serviranno a creare un Centro di prima assistenza e implementare le dotazioni tecnologiche con nuovi apparati radio destinati al Centro operativo comunale (Coc). A Castenaso, infine, circa 9mila euro sono destinati all’acquisizione di arredi tecnici e attrezzature sempre a servizio del Coc. In provincia di Modena sono previsti quattro interventi per 330mila euro. Al comune capoluogo è riconosciuto un finanziamento di 100mila euro per la riqualificazione funzionale della centrale tecnologica e la dotazione impiantistica del Centro operativo comunale (20mila euro), oltre che per realizzare opere di urbanizzazione nell’area di ammassamento (80mila euro). A Carpi, con 100mila euro, sarà adeguata l’area destinata al Centro di prima assistenza, con interventi sui servizi igienici e l’impiantistica. Un contributo di 65mila euro ciascuno è inoltre riconosciuto inoltre ai comuni di Prignano sulla Secchia e Palagano, per migliorare e adeguare gli impianti nelle aree di prima assistenza.

Al territorio reggiano sono stati complessivamente assegnati finanziamenti per tre interventi dal valore di circa 290mila euro. È di 200mila euro il contributo previsto per l’Unione Tresinaro-Secchia: serviranno al recupero di un fabbricato esistente al fine di dotare di nuovi locali il Centro Sovracomunale di Casalgrande. A Ventasso sono assegnati oltre 57mila euro per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento dell’autorimessa del Distaccamento dei Vigili del fuoco volontari; a Carpineti con circa 32mila 500euro si acquisteranno arredi e attrezzature a servizio del Centro operativo comunale e del Centro di prima accoglienza. In provincia di Parma sono in arrivo quasi 92mila euro per quattro interventi. La quota principale – 42.709 euro – è attribuita all’Unione Bassa Est Parmense (Colorno, Sorbolo Mezzani, Torrile) per implementare la dotazione dei sistemi radio a servizio del Centro operativo comunale. Altri 18.783 euro contribuiranno all’acquisto di apparati radio, generatori corrente elettrica, gruppo elettrogeno e computer per il comune di Fontanellato; con oltre 15mila euro l’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo e Felino) potrà accrescere le proprie strumentazioni tecnologiche a servizio del Coc e del Centro Sovracomunale. Il Coc di Sissa Trecasali potrà contare su oltre 14mila 600 euro per arredi tecnici e attrezzature.

Al territorio forlivese-cesenate sono stati assegnati quasi 410mila euro per quattro interventi. La quota più consistente – 200mila euro – servirà per adeguare l’attuale sede del Centro sovracomunale di Dovadola e dotarla di un magazzino. Oltre 78mila euro sono destinati a sistemare l’area esterna del Centro sovracomunale di Modigliana; altri 76mila euro a completare quello di Savignano sul Rubicone e ad asfaltare l’area esterna. A Castrocaro Terme e Terra del sole, infine, con 76mila l’area di prima assistenza sarà dotata di servizi igienici. In provincia di Rimini sono previsti 75mila euro per finanziare opere di miglioramento e adeguamento del Centro operativo comunale del capoluogo (40mila euro) e l’acquisto di apparati radio e attrezzature per quello di Sassofeltrio (35mila).