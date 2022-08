Quasi il 18 per cento dei ventenni piacentini non ha un diploma

In provincia di Piacenza il 17,84 % dei giovani tra i 20 e i 24 anni è senza un diploma, mentre i diplomati sono il 69,91 % e quelli che hanno conseguito una laurea triennale sono il 10,86 %. Il dato è relativo al 2020 ed è stato raccolto da Infodata de “IlSole24Ore” sulla base dei numeri di Istat relativi al censimento 2020. Il quadro nazionale è segnato da un dato allarmante che riguarda i giovani ben prima del diploma: addirittura 10,6 mila ragazzi fra i 20 e i 24 anni oggi sono analfabeti, mentre altri 15,8 mila sono alfabetizzati ma non hanno mai finito le scuole elementari, e altri 23,3 mila non hanno mai finito le scuole medie. Si tratta di un totale di quasi 50 mila giovani, sia al sud che al nord.

Secondo quanto elaborato, la provincia d’Italia con più laureati è Padova (il 12,61 %). A seguire ci sono Ascoli Piceno, Rovigo, Isernia, Fermo, Monza, Lecco, Ancona, Macerata, e solo al decimo posto Milano. Le province con meno laureati triennali (i laureati magistrali sono comunque intorno all’1% in questa fascia di età), sono Bolzano, Enna, Ragusa, Siracusa, Prato, Sud Sardegna, Sassari, Trapani, Catania, Palermo, Vibo Valentia, Oristano, Cagliari, Reggio Calabria e Imperia.