Quattro club di rugby fanno squadra per promuovere il settore giovanile

OMNIA RUGBY – Unitum Victoriae Un nome che contiene tutto: i ragazzi, le risorse, le energie, l’entusiasmo e l’enorme impegno di quattro club. Un logo che vuole rappresentare la sintesi del progetto: i colori di tutti i club che abbracciano una sola palla ovale. Piacenza Rugby Club, Elephant Rugby Gossolengo, Rugby Val D’Arda e Lions Cremona, quattro club che hanno unito le proprie forze e risorse in nome del rugby ed hanno definito un esemplare progetto quadriennale dedicato alle categorie U15 e U17. Alle quattro società già coinvolte si è successivamente aggiunta la collaborazione del Codogno Rugby Club che offre così, anche ai propri giovani atleti, un’ulteriore opportunità di crescita, confronto e divertimento.

COME NASCE – L’idea nasce dal Director of Rugby biancorosso Federico Grangetto in risposta alla crisi del settore giovanile che, come sottolineato anche dalle statistiche del Coni, negli scorsi due anni ha assistito ad un pesantissimo calo di iscrizioni causa Covid; lo sport nazionale ha perso 1,7 milioni di tesserati e 5000 società dilettantistiche e naturalmente anche il rugby ha subito pesanti ripercussioni. Gli adolescenti sono sicuramente tra le fasce più colpite dall’emergenza sanitaria che ha condizionato i loro stili di vita e di conseguenza anche il loro approccio allo sport. La tanta voglia di fare rugby, di tornare alla normalità e di invertire la rotta ha portato il Piacenza Rugby a pensare di coinvolgere alcune società limitrofe allo scopo di trovare un’adeguata soluzione e di contribuire ad una rinascita. I quattro club si sono presentati al tavolo di lavoro senza campanilismi e senza alcuna presunzione, di fronte ad un foglio bianco, con l’obiettivo di scrivere insieme un progetto scaturito dalla necessità comune di unire e non sprecare le risorse di tutti i nostri ragazzi che hanno dimostrato, nonostante le enormi difficoltà, la forte passione per il nostro sport.

FINALITA’ – Il primo obiettivo è quello di permettere a tutti loro di disputare campionati regolari. Questo progetto ha come focus la crescita dei ragazzi e del rugby a livello locale, grazie ad un percorso studiato dai tanti allenatori coinvolti, ricco di contenuti tecnici e umani ed in continua evoluzione. Tutte le società partecipanti sono state fin da subito concordi sul fatto che si stava creando qualcosa di molto importante a livello giovanile, qualcosa a cui il panorama piacentino non ha forse mai assistito, sicuramente non nel recente passato. L’obiettivo ultimo è quello di riuscire a consentire a tutte le società, nell’arco di questo lungo periodo, di poter tornare a svolgere l’attività in modo autonomo.

RISULTATO – Più di ottanta giovani atleti insieme sul campo e la possibilità di allestire almeno una squadra Under 15 e una squadra Under 17 che già da ora si stanno preparando ad affrontare la prossima stagione. Il progetto tecnico sportivo è stato inviato alla FIR che, attraverso le parole le Presidente Marzio Innocenti, ha dimostrato largo interesse per l’iniziativa. Grazie ad incontri dedicati, è stato anche definito l’intero staff tecnico. Non dobbiamo però dimenticare che ciascuno di questi giovani rugbisti ha una propria identità che vogliamo evidenziare in primis con una divisa di gioco già in lavorazione che rappresenti tutti i club, quattro colori uniti sotto un’unica bandiera.

FORMULA – La formula adottata è quella del Tutoraggio, una soluzione caldeggiata dalla Federazione al fine di rendere sostenibile il rilancio delle attività sportive tra le fasce più giovani attraverso la cooperazione tra i club. Una formula che prevede il coinvolgimento di massimo quattro club. Precisiamo che i ragazzi verranno comunque tesserati dalle rispettive società di appartenenza e segnaliamo che gli atleti provenienti dal Codogno Rugby verranno tesserati da Elephant Rugby Gossolengo

SOCIETA’ TUTOR Piacenza Rugby Club

STAFF

Direttore: Federico Grangetto

Responsabile U15: Gianclaudio Barillà

Allenatori

Gianclaudio Barillà

Franco Ravilli

Stuart Till

Collaboratori

Michele Illari

Matteo Alberti

Responsabile U17: Giovanni Franchi

Allenatori

Giovanni Franchi

Paolo Gorini

Massimo Ferrari

Loris Damelli

Francesco Bonomini

Preparatore atletico responsabile: Gianclaudio Barillà

Medico: Pietro Zacconi (TBD)

Fisioterapista: Mattia Cesina (TBD)

Segreteria: Erica Sciuccati

Comunicazione: Marilena Zazzera

Grafica / Comunicazione Web: Thomas Robuschi Graphic&Design