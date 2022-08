Record di presenze per il Concorto Film Festival. Asino d’oro per “Cherries”

Un’edizione senza precedenti, che ha fatto registrare il record di presenze lungo tutti i sette giorni della manifestazione. La XXI edizione di Concorto Film Festival chiude raccogliendo l’entusiasmo del pubblico – oltre cinquemila gli spettatori unici registrati complessivamente durante il festival – e quello della critica, confermandosi un appuntamento di caratura internazionale, capace di fare per una settimana di Pontenure (PC) la capitale europea del cinema breve.

Tra i 41 cortometraggi della selezione ufficiale ad aggiudicarsi l’ambito riconoscimento dell’Asino d’Oro, il premio per il miglior film, è stato “Cherries” del regista lituano Vytautas Katkus. Un’opera che, come si legge nella motivazione ufficiale del premio, “[…] con leggerezza, delicatezza e sottile umorismo, ci rende spettatori del rapporto e della tensione presente tra diverse dimensioni temporali. Grazie alla magnifica fotografia, alla ricchezza dei dettagli e alla sofisticata colonna sonora, il corto diventa la ciliegina sulla torta in una calda giornata estiva”. Centinaia i film in programmazione durante il festival, tra quelli della selezione ufficiale e quelli presentati nelle diverse sezioni collaterali, così come numerosi sono stati gli eventi off e gli appuntamenti che hanno arricchito la programmazione, tutti seguiti da un pubblico sempre attento e curioso, cifra di un evento che ormai è una realtà consolidata sotto tutti i punti di vista.

Tra gli altri riconoscimenti, l’Asino d’Argento, il gran premio della giuria internazionale, è andato a “On Xerxes’ Throne” di Evi Kalogiropoulou, un corto ambizioso e visivamente impressionante che esplora, con sguardo poetico, il ritrovamento della tenerezza e la riconnessione con la sensualità. “Tchau Tchau” di Cristele Alvas Meira ha ricevuto la menzione speciale della giuria, per la capacità di “portare sul grande schermo l’estetica della nostra era, ormai mediata dal digitale, per raccontare una storia dolce amara su perdita e unione”. Il premio “L’Onda” della Giuria Giovani 2022 è stato assegnato a “Fourth Wall” di Mahboobeh Kalaee, storia di un bambino che usa la fantasia come mezzo di evasione per rifuggire dalla violenza genitoriale; menzione speciale della Giuria Giovani a “Will you look at me?” di Shuli Huang. Il premio del pubblico è andato invece a “Partir un jour (Bye Bye)”, opera di Amélie Bonnin.

Nella giuria internazionale del festival personalità del mondo dell’audiovisivo, come Pedro Armocida, Direttore del Pesaro Film Festival e critico cinematografico, Katharina Huber, regista già vincitrice dell’Asino d’Oro a Concorto 2021, Oana Ghera, Direttrice del Bucharest Experimental Short Film Festival, Emma Nolde, cantante italiana e Florian Fernandez, coordinatore Industry del cortometraggio al Festival di Cannes. Tra le novità assolute offerte da questa edizione, la sezione Concorto Kids, una serie di iniziative che il festival ha deciso di rivolgere ai più piccoli, un’opera di educazione all’immagine rivolta a tutti i bambini della fascia 3-10 anni, e il progetto (Seeing voices), che ha reso il festival completamente accessibile alle persone sorde grazie alla presenza di interpreti Lis, staff segnante e sottotitoli specifici.

Otto giorni, in cui il bellissimo scenario all’aperto del Parco Raggio di Pontenure, oasi di verde nel cuore della Via Emilia, è diventato la cornice perfetta in cui “staccare i piedi da terra per lasciarsi condurre in universi fatati”, accogliendo la suggestione mostrata dalla bellissima locandina d’artista realizzata da Elisa Talentino, manifesto visivo e d’intenti di Concorto Film Festival 2022.