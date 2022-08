Reddito di cittadinanza, Zanichelli (M5s) “Esempio di Gragnano dimostra la sua validità”

“Quando le amministrazioni locali collaborano, il Reddito di Cittadinanza dimostra tutta la sua validità non solo come strumento indispensabile contro la povertà, ma anche come mezzo per l’inclusione sociale e lavorativa dei percettori. Per questa ragione oggi ho inviato personalmente un messaggio di ringraziamento alla sindaca di Gragnano Patrizia Calza che, attivando i Puc, progetti utili alla collettività, ha permesso ai percettori del suo Comune di svolgere attività utili alla comunità”. Lo scrive in una nota il deputato emiliano del M5S Davide Zanichelli. “Mentre tanti, troppi politici non perdono occasione per attaccare il RdC, promettendone in campagna elettorale il ridimensionamento se non l’abolizione – prosegue -, la sindaca Calza, dimostrando sensibilità sociale autentica, non solo non ha boicottato, come tanti, troppi amministratori, questa fondamentale misura di civiltà, ma ha attivato i Puc previsti dal Reddito per permettere, anche ai cittadini indigenti che per ragioni di inabilità non possono inserirsi nei percorsi di collocamento al lavoro, di poter beneficiare della misura in modo attivo”.

“Il RdC si può certamente migliorare, onde consentire che i percettori siano in numero e misura maggiore integrati nel mondo del lavoro. Ma in questi anni sarebbero bastati amministratori più sensibili alle esigenze di queste persone e dei loro Comuni per raggiungere risultati ancora migliori senza ulteriori modifiche dell’impianto normativo. Quando prevalgono le logiche di fazione su quelle della buona amministrazione, e si boicotta l’applicazione delle misure per poi dire che non esse non funzionano, si fanno gli interessi di questo o quel partito ma non certamente delle comunità che si è chiamati ad amministrare. Mi auguro che l’esempio della sindaca Calza serva per quelle amministrazioni che finora hanno trascurato, consapevolmente o meno, il problema” – conclude Zanichelli.