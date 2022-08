Residenze Erp, domande di ammissione e cambio alloggio dal 1° settembre al 2 novembre

Si apriranno giovedì 1° settembre – con scadenza il 2 novembre – i termini per presentare la domanda di assegnazione di alloggi Erp in affitto e la richiesta, riservata a coloro che già vivono in una casa popolare, di cambio alloggio. Requisito fondamentale è la residenza o un’occupazione stabile in Emilia Romagna da almeno tre anni; chi presenta la domanda, inoltre, deve risiedere o lavorare nel territorio comunale di Piacenza. Per quanto riguarda i criteri economici, l’Isee del richiedente non deve superare i 17.428,46 euro e il valore massimo consentito del patrimonio mobiliare è di 35.560 euro.

La modulistica da utilizzare potrà essere scaricata, a partire dal 1° settembre prossimo, dal sito www.comune.piacenza.it, dove è consultabile anche l’elenco dei Caf convenzionati presso i quali si può ricevere assistenza gratuita nella compilazione della domanda. Diverse le modalità per trasmetterla al Comune: tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all’Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa in viale Beverora 57 o inviandola, esclusivamente da una casella di posta certificata, all’indirizzo Pec protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it . La si può inoltre consegnare a mano, previo appuntamento, all’Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa (telefonando allo 0523-492162 il lunedì dalle 8.45 alle 13.30, il mercoledì dalle 8.45 alle 12 e il giovedì dalle 8.45 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.30), o presso le sedi dell’Informasociale: in via Taverna 39, contattabile allo 0523-492731 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30, nonché il lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 o in via XXIV Maggio 28, telefonando allo 0523-492022 dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 13 (chiusura al pubblico il martedì) e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

La graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli alloggi Erp in locazione sarà pubblicata il 15 dicembre 2022 (entro il 1° febbraio 2023 quella definitiva), mentre quella per i cambi di alloggio sarà resa nota entro il 1° marzo 2023. I cittadini interessati non riceveranno comunicazioni personali, ma potranno consultare il proprio punteggio, così come le motivazioni di un’eventuale esclusione, sul sito web comunale. Per qualsiasi informazione, è possibile rivolgersi – nei giorni e negli orari indicati – all’Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa del Comune di Piacenza.