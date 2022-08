Riaperta via Leccacorvi e uno dei due sottopassi di via Di Borbone

Il Servizio di Protezione Civile comunale di Piacenza informa che è stata riaperta al traffico via Leccacorvi, chiusa nella giornata di ieri a seguito delle forti piogge.

In via Ferdinando di Borbone è di nuovo transitabile uno dei due sottopassi, che consente di raggiungere la frazione di Borghetto da via Lorenzini – provenendo da via Torre della Razza – oltre che dalla strada per Cortemaggiore. Resta tuttora chiuso al traffico il sottopasso ferroviario.