Rincari, pensioni e salute, giovedì gli stati generali dei pensionati dello Spi Cgil

“Rincari, pensioni, salute: Stati generali dei pensionati piacentini dello Spi Cgil” (Giovedì 1 settembre dalle ore 9,30, sala Mandela, via XXIV Maggio, 18) – “I tuoi diritti sono il nostro compito”. Nell’ambito dell’iniziativa regionale “Spi in piazza”, lo Spi piacentino ha organizzato quelli che sono stati chiamati gli “stati generali dei pensionati e delle pensionate”, ossia un Attivo degli iscritti, dei quadri e dei dirigenti del sindacato pensionati per fare il punto sui temi “caldi” di questa stagione piena di incognite: dall’aumento del costo della vita alla non autosufficienza, passando per la salute e la domiciliarità. Nell’occasione saranno presenti donne e uomini dello Spi che discuteranno sulle iniziative da prendere per invertire una rotta che sembra tracciata fatta di impoverimento ed esclusione sociale. Saranno presenti il segretario Spi Cgil Piacenza, Luigino Baldini, il segretario Spi Emilia-Romagna, Raffaele Atti e il segretario della camera del Lavoro, Ivo Bussacchini e decine di donne e uomini pensionati che sul territorio stanno raccogliendo e organizzando l2 Pantere grigie” in vista della stagione complicata alle porte.

“Otto pensionati su dieci a Piacenza non arrivano a 1.200 euro al mese di assegno, se non sono poveri oggi rischiano di diventarlo – premette Luigno Baldini presentando l’iniziativa nata nell’ambito di Spi in piazza e passata da diversi incontri nei mesi scorsi con iscritti e attivisti sui territori. “Dal nostro osservatorio vediamo pensionati che rischiano di sprofondare nel baratro della povertà a seguito dei rincari, siamo preoccupati perché sembra che tutti sappiano che arriverà un terremoto in autunno, ma non sembra esserci la consapevolezza necessaria per affrontarlo. Occorre da un lato un intervento dello Stato, dall’altro azioni delle istituzioni locali per rafforzare la rete di protezione sociale”. Il sindacato pensionati annuncia la presenza nelle piazze di Fiorenzuola d’Arda l’8 settembre, di Piacenza il 10 e di Castelsangiovanni l’11. L’assemblea generale del primo settembre, aperta alla stampa, sarà l’occasione per sentire dalla viva voce delle sentinelle sul territorio i nodi irrisolti sul tavolo dei pensionati.