Riportare il parco giochi e il chiosco all’interno dei giardini Margherita”. E’ quanto chiedono all’amministrazione comunale di Piacenza Stefano Cugini e Luigi Rabuffi, consiglieri di Alternativa per Piacenza, che hanno presentato una mozione.

“Il progetto del Comune di Piacenza, aderente la scorsa primavera al bando ministeriale per intercettare 1.600.000€ di fondi PNRR dedicati, è risultato ammissibile (410° posto) ma ben lontano dall’ultimo posto utile per ottenere il finanziamento nella macro-area Centro Nord (115° posto) – ricordano -. A detta del precedente assessore Paolo Mancioppi – non sarebbe stato “solo di riqualificazione, ma di vera e propria rivoluzione di una delle principali porte turistiche della nostra città, destinato a cambiare volto allo scorcio urbano che dà il benvenuto ai pendolari e ai visitatori in arrivo alla stazione ferroviaria di Piacenza”, grazie alla “realizzazione di servizi in grado di migliorare l’accoglienza dei visitatori, ad esempio una caffetteria, le aule didattiche o un bookshop”, ma anche l’attivazione di “una rete wi-fi gratuita” e “la creazione di frutteti e orti””.

Richiamando “il valore storico e affettivo che i Giardini Margherita hanno per Piacenza”, le “potenzialità, in gran parte inespresse, che quest’area verde può dispiegare e il “bisogno di riqualificazione e ripristino di uno stato di decoro oggi insufficiente”, Cugini e Rabuffi chiedono alla giunta di “valutare ogni azione utile, individuate le adeguate risorse a bilancio o attraverso finanziamenti esterni, per riportare il parco giochi (preferibilmente realizzato con materiali naturali) e il chiosco all’interno dei giardini Margherita, allo scopo di attirare famiglie, bambini, giovani e riportare l’area a una fruizione più ricorrente e allargata” e di “coinvolgere la cittadinanza attiva / la scuola Alberoni/ il liceo artistico/ le comunità diverse di immigrati e le associazioni interessate nella conoscenza, manutenzione, abbellimento, salvaguardia dei giardini Margherita, con progetti partecipati, per trasmettere la coscienza del luogo come patrimonio comune”.